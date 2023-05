Zvýšenie kapacity školy v obci Čirč si vyžiada asi milión eur

Čirč 9. mája (TASR) - V obci Čirč neďaleko Starej Ľubovne chcú na rozšírenie kapacity tamojšej základnej školy (ZŠ) s materskou školou (MŠ) získať prostriedky z plánu obnovy. TASR to potvrdil starosta Michal Didik, samospráva nedávno podpísala zmluvu so zhotoviteľom stavebných prác a zároveň chystá verejné obstarávanie na dodávateľa vybavenia.



"Ak budeme so žiadosťou úspešní, tak s výstavbou by sme chceli začať na budúci rok. Ešte predtým však chceme mať pripravené všetky náležitosti," uviedol Didik. Zo zverejnenej zmluvy vyplýva, že náklady na nadstavbu učební a prístavbu umyvární a šatní k telocvični, sú na úrovni viac ako 920.000 eur s DPH. Koľko pôjde na vybavenie učební, bude podľa starostu jasné po verejnej súťaži, až následne podajú žiadosť o dotáciu.



Žiaci druhého stupňa v Čirči musia v súčasnosti dochádzať za vzdelaním do okolitých obcí, každé ráno jazdí autobus plný detí napríklad do 10 kilometrov vzdialeného Orlova. Vďaka prístavbe, kde vznikne osem tried a ďalšie špeciálne učebne, by mala byť kapacita miestnej školy o 100 percent väčšia. Podarilo by sa tak zabezpečiť plno organizovanú školu na prvom aj druhom stupni vrátane špeciálnych učební. "Dlhé roky chodí 80 percent žiakov z našej obce do Orlova, kde je škola väčšia, hoci tam žije menej ľudí ako u nás," upozornil Didik.



ZŠ už v minulosti prešla čiastočnou rekonštrukciou, ktorá priniesla úsporu energií. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 320.000 eur z rezortu vnútra samospráva pred štyrmi rokmi zrekonštruovala a rozšírila aj MŠ. Počet obyvateľov Čirča však podľa starostu stále rastie, za posledných desať rokov tam pribudlo viac ako 200 občanov. Pripisuje to najmä výstavbe nových nájomných bytov, budovaniu lokalít na výstavbu rodinných domov a potrebnej infraštruktúry.



Zhotoviteľom stavebných prác nadstavby a prístavby školy bude obecná firma Solisko Čirč. Aktuálne v nej samospráva zamestnáva 15 ľudí, starosta predpokladá, že ich počet sa zvýši. "Máme v pláne stavať aj ďalšie dva bytové domy z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania. Ak budeme aj tu úspešní, nebudeme už mať dosť pracovníkov," zdôvodnil. Projekt obecného sociálneho podniku, ktorý v Čirči funguje štyri roky, hodnotí Didik veľmi pozitívne. Za toto obdobie sa im podarilo postaviť niekoľko domov, materskú školu, komunitné centrum, ale aj chodníky, cesty i kanalizáciu.