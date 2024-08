Zvýšený záujem o rozbor teplej vody na baktériu nezaznamenali

Bratislava 27. augusta (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) nezaznamenala zvýšený záujem o rozbor teplej vody na baktériu Legionella. Nemá tak ani žiadne informácie o tom, že by sa baktéria v teplej vode vyskytovala. Pre TASR to uviedla z oddelenia komunikácie BVS Alexandra Maszayová.



"Rozbor ponúkame v rámci prevencie zákazníkom, ktorí majú teplotu teplej vody nastavenú nízko, napríklad pod 45 stupňov Celzia," ozrejmila Maszayová. Zároveň ak je teplota teplej vody medzi 50 až 55 stupňov Celzia a v pravidelných intervaloch sa na krátky čas zvýši na 65 až 70 stupňov Celzia, je malý predpoklad výskytu Legionelly.



"BVS garantuje kvalitu a zdravotnú bezpečnosť dodávanej pitnej vody pravidelnými kontrolami, odbermi a analýzami vzoriek vody od zdroja cez sieť až po koncového odberateľa," dodala Maszayová.



Baktéria Legionella spôsobuje ochorenie známe ako Legionárska choroba a útočí na pľúca, pričom má prejav podobný ako zápal pľúc. Ide o baktériu, ktorá obľubuje teplú vodu, v ktorej sa aj rozmnožuje. Do tela sa dostáva vdýchnutím aerosólu. Baktéria väčšinou nepredstavuje zdravotné riziko, čo však nemusí platiť pre ľudí so zníženou imunitou.