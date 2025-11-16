Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZVÝŠIA MZDY:Zamestnanci trenčianskeho samosprávneho kraja si prilepšia

Zvýšenie platov schválili poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na pondelkovom (10. 11.) zasadnutí.

Autor TASR
Trenčín 16. novembra (TASR) - Zamestnancom Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), zariadení sociálnych služieb a kultúrnych zariadení v pôsobnosti TSK stúpnu od 1. januára mzdy o dve percentá. Informoval o tom predseda TSK Jaroslav Baška.

„V štátnom rozpočte sa neplánovalo, že by samosprávne kraje a mestá a obce mali dostať finančné prostriedky na zvyšovanie platov. My sme napriek tomu našli finančné prostriedky a od 1. januára plánujeme zvýšiť o dve percenta mzdy zamestnancom, ktorí pôsobia v originálnych kompetenciách,“ pripomenul Baška.

Zvýšenie platov schválili poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na pondelkovom (10. 11.) zasadnutí. V rozpočte na rok 2026 je na zvýšenie platov plánovaných takmer 700.000 eur.

Zamestnancov zdravotníckych a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa podľa Bašku týka automat zvyšovania platov. V školstve sa zvýšili platy od septembra o sedem percent, od januára sa zvýšia o ďalších sedem percent.
