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Zvýšili kontroly vôd pri železničných tratiach: Dôvodom je toto zviera
ŽSR zároveň uviedli, že využijú ponuku odbornej pomoci iniciatívy My sme les pri hľadaní dlhodobejších riešení.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 17. júla (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zvýšili kontroly vodných tokov v blízkosti železničných tratí a miest, kde ich križujú, so zameraním na včasné odhaľovanie vznikajúcich bobrích hrádzí. Zároveň uviedli, že využijú ponuku odbornej pomoci iniciatívy My sme les pri hľadaní dlhodobejších riešení. Pre TASR to povedala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková. ŽSR tým reagovali na kritiku iniciatívy My sme les, ktorá vyčítala Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR povolenie na odstránenie hrádzí a železniciam odporučila uplatňovať dlhodobejšie preventívne opatrenia na ochranu tratí.
„Stavaním bobrích hrádzí na vodných tokoch, v blízkosti železničných tratí alebo na vodných tokoch, ktoré križujú železničnú trať, vznikajú rozsiahle vodné plochy. Tie zapríčiňujú zdvíhanie hladiny vody v jazierkach za hrádzami až nad terén, keď dochádza aj k vzostupu hladiny podzemnej vody až do priameho podložia telesa násypu. Následkom toho je nestabilita zemného telesa násypu, vznik šmykových plôch, zníženie šmykovej pevnosti, čo môže viesť k deformácii zemného telesa a následne k deformácii koľajového lôžka - koľaje,“ povedala Lániková.
ŽSR podľa jej slov zvýšili prevenciu, ktorá spočíva vo zvýšení kontrolnej činnosti na vodných tokoch v blízkosti železničných tratí alebo križujúcich železničnú trať so zameraním na počiatočné stavanie bobrích hrádzí, odstraňovanie naplavenej biomasy či výrub krovia a stromov v blízkosti vodných tokov.
„Vzhľadom na rozsiahle vodné plochy, ktoré vznikajú aktivitou bobra pri stavaní bobrích hrádzí, a ich neustále rozširovanie je tak napríklad budovanie záťažových lavíc, pilótových stien alebo iných konštrukčných riešení finančne veľmi náročné,“ vysvetlila hovorkyňa ŽSR a doplnila, že ponuku odbornej pomoci zo strany iniciatívy My sme les rady využijú.
Zároveň uviedla, že ŽSR pri odstraňovaní bobrích hrádzí postupujú v zmysle rozhodnutia MŽP z 1. júla 2026. „V rozhodnutí sa okrem iného ŽSR ukladá povinnosť odstraňovať bobrie hrádze maximálne šetrne tak, aby nedošlo k zraneniu alebo usmrteniu chráneného živočícha. Žiadateľ odstráni a vyvezie naplavenú biomasu z bobrích hrádzí a ich okolia, aby sa zabránilo ich opätovnému obnoveniu. V prípade zistenia opätovného budovania hrádzí je potrebné ich bezodkladne rozoberať už v iniciálnom štádiu, a to operatívne počas celého roka,“ doplnila Lániková.
Iniciatíva My sme les kritizovala rozhodnutie MŽP, ktorým ŽSR povolilo odstrániť 11 bobrích hrádzí v okolí Starej Ľubovne, Kapušian, Štrby a Svitu. Tvrdila, že samotné búranie hrádzí je iba dočasným riešením, keďže bobry ich môžu opätovne vybudovať, a rezortu vyčítala, že neuprednostnil dlhodobejšie opatrenia. Železniciam odporučila napríklad odstránenie drevín v blízkosti tratí, využitie pohyblivých bójok či ultrazvukových plašičov a ponúkla im odbornú pomoc. MŽP reagovalo, že hrádze priamo ohrozovali bezpečnosť železničnej dopravy a navrhované opatrenia by už vzniknutú situáciu nevyriešili. Rezort zároveň vydal rozhodnutie, ktorým ŽSR určil povinnosť odstrániť biomasu, zabrániť obnoveniu bobrích hrádzí a rozoberať ich už v začiatkoch.
„Stavaním bobrích hrádzí na vodných tokoch, v blízkosti železničných tratí alebo na vodných tokoch, ktoré križujú železničnú trať, vznikajú rozsiahle vodné plochy. Tie zapríčiňujú zdvíhanie hladiny vody v jazierkach za hrádzami až nad terén, keď dochádza aj k vzostupu hladiny podzemnej vody až do priameho podložia telesa násypu. Následkom toho je nestabilita zemného telesa násypu, vznik šmykových plôch, zníženie šmykovej pevnosti, čo môže viesť k deformácii zemného telesa a následne k deformácii koľajového lôžka - koľaje,“ povedala Lániková.
ŽSR podľa jej slov zvýšili prevenciu, ktorá spočíva vo zvýšení kontrolnej činnosti na vodných tokoch v blízkosti železničných tratí alebo križujúcich železničnú trať so zameraním na počiatočné stavanie bobrích hrádzí, odstraňovanie naplavenej biomasy či výrub krovia a stromov v blízkosti vodných tokov.
„Vzhľadom na rozsiahle vodné plochy, ktoré vznikajú aktivitou bobra pri stavaní bobrích hrádzí, a ich neustále rozširovanie je tak napríklad budovanie záťažových lavíc, pilótových stien alebo iných konštrukčných riešení finančne veľmi náročné,“ vysvetlila hovorkyňa ŽSR a doplnila, že ponuku odbornej pomoci zo strany iniciatívy My sme les rady využijú.
Zároveň uviedla, že ŽSR pri odstraňovaní bobrích hrádzí postupujú v zmysle rozhodnutia MŽP z 1. júla 2026. „V rozhodnutí sa okrem iného ŽSR ukladá povinnosť odstraňovať bobrie hrádze maximálne šetrne tak, aby nedošlo k zraneniu alebo usmrteniu chráneného živočícha. Žiadateľ odstráni a vyvezie naplavenú biomasu z bobrích hrádzí a ich okolia, aby sa zabránilo ich opätovnému obnoveniu. V prípade zistenia opätovného budovania hrádzí je potrebné ich bezodkladne rozoberať už v iniciálnom štádiu, a to operatívne počas celého roka,“ doplnila Lániková.
Iniciatíva My sme les kritizovala rozhodnutie MŽP, ktorým ŽSR povolilo odstrániť 11 bobrích hrádzí v okolí Starej Ľubovne, Kapušian, Štrby a Svitu. Tvrdila, že samotné búranie hrádzí je iba dočasným riešením, keďže bobry ich môžu opätovne vybudovať, a rezortu vyčítala, že neuprednostnil dlhodobejšie opatrenia. Železniciam odporučila napríklad odstránenie drevín v blízkosti tratí, využitie pohyblivých bójok či ultrazvukových plašičov a ponúkla im odbornú pomoc. MŽP reagovalo, že hrádze priamo ohrozovali bezpečnosť železničnej dopravy a navrhované opatrenia by už vzniknutú situáciu nevyriešili. Rezort zároveň vydal rozhodnutie, ktorým ŽSR určil povinnosť odstrániť biomasu, zabrániť obnoveniu bobrích hrádzí a rozoberať ich už v začiatkoch.