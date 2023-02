Zvyšovanie nákladov za energie Štátnu operu ešte len čaká

Banská Bystrica 28. februára (TASR) – Zvyšovanie nákladov za energie Štátnu operu v Banskej Bystrici ešte len čaká. V akom rozsahu, to bude závisieť najmä od trhového vývoja cien energie. V stanovisku pre TASR to uviedol Martin Pernický z opery s tým, že vývoj cien sa dá ťažko predpovedať.



Pripomenul, že dodávky plynu má organizácia vďaka uzavretej zmluve do konca roku 2024. "Cena plynu je zatiaľ garantovaná," spresnil. Informoval, že dodávky elektrickej energie majú do 31. marca tohto roka. Následne, podľa pokynu svojho zriaďovateľa, ktorým je ministerstvo kultúry, uskutočnili verejné obstarávanie. Zmluvu na dodávku elektrickej energie podľa jeho slov uzatvorili na 12 mesiacov, na obdobie od 1. apríla 2023 do 31. marca 2024. Pernický zdôraznil, že cena elektrickej energie sa bude odvíjať od jej trhovej ceny. "Bude to v spojení s aditívnym koeficientom víťaznej ponuky na úrovni 23 eur bez DPH za megawatthodinu (MWh)," podotkol.



Podľa neho ak nebudú finančné kompenzácie zo strany slovenskej vlády alebo ministerstva kultúry, následkom bude zníženie počtu premiér a plánovaných predstavení. Doplnil, že banskobystrická opera pristúpila k viacerým úsporným opatreniam vlani v októbri. Priblížil, že okrem iného spočívali aj v zavedení útlmového režimu vykurovania a spotreby elektriny. S tým súvisela práca ľudí z domu, vyregulovanie tepelnej sústavy i spracovanie energetických auditov. Postupne potom vymenili energeticky náročnejšie zariadenia za úspornejšie. Cieľom má byť úspora spotreby energií v období od začiatku októbra minulého roka do konca apríla tohto roka o 15 percent v porovnaní s obdobím od októbra 2019 do konca apríla roka 2020.



"Prepúšťanie zamestnancov nie je pre ich počet možné, pre potrebu zabezpečenia základnej činnosti a fungovania Štátnej opery," vyhlásil. Ako zhrnul, zavedenie pravidelnej práce z domu pre zamestnancov nie je v podmienkach kultúrnej inštitúcie a s prihliadnutím na povahu jej činnosti možné.