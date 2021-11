Záchranári: Počet výjazdov k duševne chorým pacientom stúpa

Bratislava 15. novembra (TASR) – Počet výjazdov Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Bratislava k duševne chorým pacientom sa zvýšil. V medziročnom porovnaní ku koncu októbra 2021 stúpol takmer o 15 percent. TASR o tom informovala Darina Schreková zo ZZS Bratislava s tým, že posádky záchranárov realizovali v danom období viac ako 8100 výjazdov k takýmto pacientom.



"Nie je možné s istotou uviesť, či sa jednalo o pacientov už diagnostikovaných, alebo išlo o akútne stavy. V celosvetovom meradle však vieme s určitosťou povedať, že obdobie pandémie prinieslo nárast duševných ochorení a s ním spojené zmeny správania," uviedla vedúca referátu vzdelávania ZZS Bratislava Lucia Mesárošová.



Takýto pacienti často ohrozujú seba alebo svoje okolie a mnohokrát si vyžadujú poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Často aj v spolupráci s Policajným zborom. Schreková v tejto súvislosti pripomína, že do príchodu záchranných zložiek netreba zabúdať na vlastnú bezpečnosť a pri pomoci klásť dôraz na opatrnosť a vhodný prístup.



"Je vhodné mať na pamäti, že správanie sa osoby s psychickým ochorením je veľmi premenlivé v striedaní nálad, a z pokojného stavu sa osoba rýchlo môže dostať do stavu až fyzickej agresie," priblížila s tým, že pacienti majú vo zvyku pomoc odmietať.



Odborníci odporúčajú odstrániť z prostredia všetky predmety, ktoré môžu slúžiť ako zbraň alebo nástroj sebapoškodzovania a zaistiť miesta, ktoré môžu byť nebezpečenstvom úrazu. Ide napríklad o otvorené okná a balkóny vo výškových budovách, kde hrozí riziko vyskočenia. Počas komunikácie je potrebné zachovať pokoj a zvládnuť predovšetkým vlastné emócie. "Slovné vyhrážky pacienta berte vážne," zdôraznila Schreková. V prípade fyzického útoku odborníci radia stiahnuť sa do bezpečia, rovnako netreba za každú cenu brániť pacientovi v prípadnom úteku.



V tejto súvislosti tiež odborníci pripomínajú význam psychohygieny, ktorá prispieva k udržaniu duševného zdravia. Medzi jej základné zložky patrí pozitívne myslenie, asertívne správanie, schopnosť vyjadriť svoje emócie, ako aj schopnosť povedať "nie". Okrem toho psychickej pohode prospieva pohyb, správna životospráva, ale aj dostatočný spánok a relaxácia.