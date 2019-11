PREMIÉR: Bratislave sa nemôžeme otáčať chrbtom

Bratislava 27. novembra (TASR) – Bratislave sa vláda nemôže otáčať chrbtom, musí vnímať jej potreby. Po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády SR v bratislavskom Primaciálnom paláci, ktoré bolo venované výlučne problémom hlavného mesta, to vyhlásil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Bratislava je podľa predsedu vlády hlavným mestom všetkých Slovákov, vstupnou bránou do krajiny a má byť istou výkladnou skriňou.



Pellegrini priblížil, že z pohľadu metropol krajín V4 je Bratislava druhým hlavným mestom z pohľadu kvality života, bezpečnosti i kvality zdravotnej starostlivosti. Na prvom mieste je Praha. "Je dôležité, aby sme si tento trend zachovali. Za nami sú Varšava i Budapešť," podotkol premiér.



Vládny kabinet v stredu rozhodol, že vláda finančne podporí mesto Bratislava sumou 15,1 milióna eur. Vláda zároveň hlavnému mestu odpustí návratnú finančnú výpomoc vo výške desiatich miliónov eur, ktorú magistrát získal od štátu v rokoch 2014 a 2015. Pellegrini priblížil, že v prospech hlavného mesta navrhol, aby mala Bratislava ako hlavné mesto špeciálnu kolónku v rozpočte verejnej správy na rok 2020, a to za účelom financovania plnenia úloh hlavného mesta SR. "Na budúci rok bude pre Bratislavu vyčlenený prvýkrát riadny príspevok v štátnom rozpočte vo výške desať miliónov eur. Predpokladám, že aj v roku 2021 a aj v nasledujúcich rokoch sa bude dodržiavať pravidelnosť príspevku na výkon funkcií hlavného mesta," spresnil premiér.



Hoci sa pôvodne počítalo, že vláda dá 3,7 milióna eur aj na konkrétne projekty v každej mestskej časti Bratislavy, nakoniec túto sumu zvýšili počas rokovania až na úroveň vyše päť miliónov eur. Vláda dá napríklad 650.000 na ďalšiu rekonštrukciu Dómu sv. Martina v Bratislave. Zároveň je ochotná prispieť sumou 500.000 eur na rekonštrukciu fontány Družba na Námestí slobody, v prípade, ak zvyšnú väčšiu časť financovania zabezpečí hlavné mesto spolu s investorom, ktorý pomáha pri obnove námestia. Pre mestskú časť Nové Mesto poskytne vláda 300.000 eur na začatie rekonštrukcie základnej školy v areáli národného futbalového štadióna.



"Bratislava dlhodobo trpí neexistenciou dôstojného kultúrno-spoločenského kongresového centra. Vláda sa dohodla, že je pripravená zúčastniť sa výraznou mierou financovania vybudovania takéhoto národného kultúrno-kongresového centra v Bratislave," povedal Pellegrini s tým, že sú pripravení o tom intenzívne začať rokovať. Predseda vlády deklaroval, že vláda by vedela na tento zámer vyčleniť rádovo desiatky miliónov eur, tak ako to bolo pri výstavbe zimného či futbalového štadióna v Bratislave.



Štát bude musieť podľa Pellegriniho aj veľa investovať na pôde hlavného mesta. Ako spresnil, dokončuje sa ďalšia etapa rekonštrukcie severných hradieb Bratislavského hradu a dokončovať sa bude aj rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie. "Čakajú nás veľké investície do obnovy historickej budovy Slovenského národného divadla, ktorá si bude pravdepodobne vyžadovať veľkú rekonštrukciu rádovo v desiatkach miliónov eur. Na rokovaní vlády zaznelo, že budeme musieť začať pripravovať aj rekonštrukciu Slovenského národného múzea v Bratislave," povedal premiér.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo vyjadril potešenie z finančnej pomoci zo strany vlády. "Je tam viacero projektov, ktoré potrebovali pár stotisíc eur, aby sa mohli pohnúť. Naše očakávania nesúviseli len s financiami. Pohli sme sa aj v otázke lesov v okolí Bratislavy. Dohodli sme sa s Lesmi SR, že nám dajú 50-percentnú zľavu na obmedzenie svojej ťažby," podotkol Vallo. Deklaroval, že sa budú baviť i iniciovať novelu zákona o Bratislave. Chcú sa do toho pustiť hneď. "Je dôležité sa o Bratislave baviť, je to podfinancované mesto, ktoré potrebuje pomoc štátu," podotkol.