Bratislava 10. júna (TASR) - Počet samovrážd aj pokusov o samovraždu v minulom roku klesol. O samovraždu sa pokúsilo 743 osôb, pričom ide o najnižší počet hlásených samovražedných pokusov od roku 2001. Dobrovoľne ukončiť svoj život sa rozhodli prevažne muži, pri samovražedných pokusoch bol podiel mužov a žien vyrovnaný. Na svojom webe o tom informuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).



Vlani na Slovensku spáchalo samovraždu 498 osôb, z toho 416 mužov a 82 žien, čo je o 35 menej ako v roku 2018. "Z dlhodobého hľadiska ide o najnižší počet samovrážd od roku 2008," uvádzajú štatistiky. Práve pondelok bol dňom, keď bol zaznamenaný najväčší počet samovrážd aj samovražedných pokusov.



Najviac samovrážd vlani spáchali muži vo vekovej kategórii od 50 do 59 rokov. U žien bolo najviac dokonaných samovrážd vo vekovej skupine od 60 do 69 rokov. Vo vekovej skupine maloletých detí do 14 rokov si vzali život dvaja chlapci. U mladistvých vo veku od 15 do 19 rokov spáchalo samovraždu 11 chlapcov a tri dievčatá. Najviac samovrážd mužov v roku 2019 sa udialo v júli, najmenej v decembri. U žien bolo najviac samovrážd v septembri a najmenej v marci.



Siahnuť na život sa pokúsili muži aj ženy najčastejšie vo veku od 30 do 39 rokov, z toho 95 mužov a 60 žien. U detí do 14 rokov bolo zaznamenaných 41 pokusov o samovraždu, z toho 34 dievčat a sedem chlapcov, a 89 pokusov vo veku od 15 do 19 rokov, z toho 59 dievčat a 30 chlapcov.



Motívom činu samovražedných pokusov boli podľa štatistík NCZI predovšetkým rodinné problémy, (42,8 percenta), ďalej osobné konflikty (15,5 percenta) a existenčné problémy (12,1 percenta).