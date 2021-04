Rezort zdravotníctva: SR prechádza do červenej fázy COVID automatu

Bratislava 29. apríla (TASR) - Slovensko od 3. mája prechádza podľa COVID automatu do druhého stupňa varovania, červenej fázy. Pravidlá pre okresy sa budú určovať na základe regionálnej situácie a podľa farby okresu. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



Zákaz vychádzania bude po novom v okresoch s lepšou epidemiologickou situáciou platiť len od 21.00 do 01.00 h nasledujúceho dňa. Týkať sa to bude okresov v I. a II. stupni varovania, teda ružových a červených podľa COVID automatu. V bordových okresoch (III. stupeň varovania) bude zákaz vychádzania od 5.00 do 1.00 h nasledujúceho dňa. Zo zákazu budú výnimky ako doteraz. Od pondelka bude podľa COVID automatu v bordovej fáze desať okresov, červených bude 60 a v ružovej fáze ich bude deväť.



Do práce budú naďalej potrebné negatívne testy. V okresoch v treťom stupni varovania bude potrebný negatívny test, nie starší ako sedem dní. V druhom stupni varovania bude stačiť negatívny test, nie starší ako 14 dní, a v okresoch s najnižším stupňom ohrozenia bude potrebný negatívny test, nie starší ako 21 dní. Preukázať sa možno negatívnym RT-PCR alebo antigénovým testom.



Test nepotrebujú zaočkovaní. Od očkovania mRNA vakcínou (Moderna alebo Pfizer/BioNTech) proti ochoreniu COVID-19 musí uplynúť od druhej dávky 14 dní. V prípade vektorovej vakcíny (AstraZeneca) musia uplynúť štyri týždne po prvej dávke. "Výnimka platí aj v prípade, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19," uvádza sa v uznesení. Pravidlá pre očkovaných platia vo všetkých okresoch rovnako bez ohľadu na stupeň varovania.



Aktuálny denný počet prípadov je podľa rezortu na úrovni približne z polovice októbra. Poklesol počet pozitívnych antigénových testov aj PCR testov. Výrazne sa zmenšili rozdiely medzi regiónmi, priblížilo MZ.



Do konca mája očakáva ministerstvo 1.047.150 dávok vakcín od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Od spoločnosti Moderna to má byť 159.200, AstraZeneca má dodať 200.000 dodávok a od firmy Johnson & Johnson by malo prísť 46.500.