100 kuriérov a desiatky áut

Bratislava 25. marca (OTS) - Do pomoci ukrajinských utečencov sa zapojila aj technologicko-logistická spoločnosť DoDo. Posledné týždne dováža humanitárnu pomoc aj na Slovensko – na ukrajinskú hranicu, alebo napríklad jedlo pre utečencov v rôznych mestách v Česku a v Maďarsku. Spoločnosť DoDo vyčlenila pre logistiku humanitárnej pomoci niekoľko desiatok automobilov a 100 kuriérov. Distribúcia prebieha v spolupráci so skautmi, humanitárnou organizáciou ADRA alebo projektom zachranjidlo.cz , potvrdil Martin Marek CEO DoDo pre Slovensko a Českú republiku.” priblížil Marek.Okrem Slovenska, Českej republiky DoDo pomáha aj v Maďarsku, kde v spolupráci s partnerom zo segmentu rýchleho občerstvenia distribuuje teplé jedlo pre ukrajinských utečencov prichádzajúcich na maďarské nádražie.Podobným spôsobom sa spoločnosť DoDo zapojila do distribúcie ochranných prostriedkov počas pandémie covid-19.,“ dopĺňa Marek.Prvé dodávky humanitárnej pomoci z Českej republiky odišli len niekoľko dní po prvom útoku na Ukrajine a stále pokračuje. Objem vecí, ktoré sa vďaka tomu dostali k ľuďom, ktorí ich potrebujú bude podľa Mareka Marka v nasledujúcich týždňoch rásť. Aj naďalej spoločnosť oslovuje neziskové organizácie a ponúka im logistickú pomoc.