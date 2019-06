Taláre sa používajú na Univerzite Komenského od 5. decembra 1923

Vzhľad talárov a baretov sa v priebehu plynúceho času menil. Týkalo sa to tak strihu, ako aj farebného prevedenia.

Bratislava 8. júna (TASR) - Prakticky rok po vzniku Univerzity Komenského v Bratislave (UK) navrhol 14. júla 1920 profesor MUDr. Antonín Spilka - vtedajší prednosta Patologicko-anatomického ústavu Lekárskej fakulty UK - schváliť vyhotovenie talárov univerzitných hodnostárov.



Ich výtvarné návrhy vyhotovil historik a teoretik ľudového umenia, významný etnograf a pedagóg prof. Josef Vydra podľa vzoru Karlovej univerzity v Prahe. Akademickí hodnostári sa obliekli na pôde Univerzity Komenského v Bratislave do slávnostných rúch po prvýkrát 5. decembra 1923 počas slávnostnej inštalácie prof. MUDr. Stanislava Kostlivého do úradu rektora univerzity.



Vzhľad talárov a baretov sa v priebehu plynúceho času menil. Týkalo sa to tak strihu, ako aj farebného prevedenia. V roku 1940 nastala radikálna zmena v štýle talárov akademických hodnostárov UK, pričom v 50. rokoch 20. storočia bolo používanie talárov na slávnostných akademických obradoch považované za buržoázny prežitok.



Od 60. rokov nastali ďalšie výrazné zmeny vo vzhľade talárov akademických hodnostárov používaných počas slávnostných akademických obradov na pôde UK v Bratislave.



Posledné výrazné zmeny v návrhoch talárov akademických hodnostárov univerzity vzišli z dielne prof. Milana Čorbu, ktorého si diváci pamätajú predovšetkým ako vynikajúceho kostýmového výtvarníka z filmov ako Tisícročná včela, Ružové sny či Obsluhoval som anglického kráľa.



Slovo talár pochádza z latinčiny (talarius) a označuje zvláštne splývavé slávnostné rúcho úradných, akademických alebo cirkevných hodnostárov. Jeho nosenie predstavuje vážnosť a stavovskú príslušnosť nositeľa a obradom, počas ktorých sa oblieka, dodáva slávnostný charakter a zdôrazňuje ich význam.



Taláre sa šijú z látok čiernej a najmä tmavomodrej farby, ktorá má symbolizovať nestrannosť, odriekanie a zdržanlivosť či verejnú moc.



Univerzita Komenského v Bratislave si na ústredných oslavách 26. až 28. júna pripomenie 100 rokov od svojho vzniku. Najstaršia a najväčšia slovenská univerzita vznikla v roku 1919 a bola prvou vysokou školou na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku.



V súčasnosti má UK 13 fakúlt a vo všetkých formách štúdia na nej študuje viac ako 22 000 študentov. Každoročne prijíma do prvých ročníkov vyše 7000 nových študentov, ktorí si môžu vybrať z ponuky takmer 800 študijných programov.