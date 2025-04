2. apríl: deň venovaný zvyšovaniu povedomia o autizme

Radko má autizmus a zriedkavý genetický syndróm. Pre napredovanie potrebuje špeciálne terapie

Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk je tu už 13 rokov pre všetkých bez rozdielu. Portál otvára dvere každému, kto sa ocitol v núdzi alebo potrebuje podať pomocnú ruku. Od svojho vzniku pomohol tisíckam rodín v boji s chorobou ich najbližších, osamelým rodičom, tým, ktorých postihla nečakaná udalosť či zdravotne znevýhodneným. Podporil aj mnohé organizácie a aktívnych ľudí, ktorí zbierali finančné dary pre verejnoprospešnú aktivitu. Jeho fungovanie a tým aj pomoc tým, ktorí to potrebujú, sa dá podporiť 2 % dane. Vaše dve percentá nám tak pomôžu pomáhať všetkým, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácií, ale aj tým, ktorí chcú niečo pozitívne vybudovať. Viac informácií a aj predpísané tlačivo o vyhlásení poukázania dane nájdete tu: https://2percenta.ludialudom.sk

Bratislava 1. apríla (OTS) - V stredu 2. apríla si pripomíname Modrý deň. Modrý môže byť aj múdry. Je to deň venovaný zvyšovaniu povedomia o autizme. Pochopiť týchto ľudí, prijať ich, podporiť. S autizmom žijú aj ľudia v našich príbehoch.Ďakujeme, že nám pomáhate im pomáhať.Keď sa narodil, všetko vyzeralo v poriadku. Radko sa vyvíjal normálne, bol trošku menej obratný, mal problémy s rečou a nekamarátil sa s jedlom. Všetko sa zhoršilo, keď mal chlapec nastúpiť do škôlky.Diagnóza znela detský autizmus a narušená komunikačná schopnosť.zveruje sa jehoDnes má Radko päť rokov, rodina si dala urobiť aj genetické testy, ktoré ukázali veľmi zriedkavý syndróm.Chlapcovi veľmi pomáhajú terapie. Odborníci mu odporúčali ABA terapie, nie sú však hradené poisťovňou.Andrea má dvoch výnimočných synov, Peťka a Jurka. Peťko ma detskú mozgovú obrnu a ďalšie pridružené diagnózy, Jurko autizmus. Každý deň je náročný, no snažia sa spolu všetko zvládať s úsmevom.Peťkova diagnóza sa odhalila ešte počas tehotenstva. Narodil sa bez ľavej bránice. Rok strávil na áre, prvé tri mesiace bojoval o život. Táto dlhá hospitalizácia, vážny zdravotný stav a komplikácie sa podpísali pod jeho neurologické diagnózy. Nádejou pre celú rodinu sú rehabilitácie, ktoré chlapcov so špeciálnymi potrebami posúvajú vpred.Pomôžme obetavej mame absolvovať so synmi potrebné rehabilitácie.Foto: ĽUDIA ĽUĎOMSimonka a Nicolas sú zdravotne ťažko postihnutí. Obaja sú dospelí, no mentálne na úrovni malých detí. Rodičia pre nich robia všetko, čo môžu, no starostlivosť je náročná nielen po fyzickej, ale aj finančnej stránke.Simonka má 24 rokov a medzi jej diagnózy patrí mentálna retardácia, autizmus, ADHD. Mentálne je na úrovni 8-ročného dieťaťa. Nicolas je na tom, žiaľ, zdravotne podstatne horšie. Má ťažkú formu autizmu, najťažšiu formu mentálnej retardácie, detskú mozgovú obrnu, úplnú inkontinenciu. Napriek tomu, že má 20 rokov, je mentálne na úrovni dvojročného dieťaťa. Býva agresívny.Pomôžme rodine skvalitniť ich život.Foto: ĽUDIA ĽUĎOMMnohí to zažili, videli, poznajú. S deťmi, ktoré sú na autistickom spektre, sa vyhýbajú verejným podujatiam, návštevám obchodov, prevádzok. Občianske združenie Farebné kurčatá sa to snaží zmeniť.V Prešove otvorilo klub a inkluzívnu kaviareň LaurAutistiCaffe pre dospelých či deti s autizmom a ich rodiny. Vytvorili prostredie, kde si rodiny môžu sadnúť na kávu či porozprávať sa. Za prevádzkou stojí rodina s dvomi autistickými deťmi, ktorej rodičia tu pôsobia ako dobrovoľníci.Kaviareň je pre občianske združenie náročné prevádzkovať. Podporme prevádzku.Foto: ĽUDIA ĽUĎOM