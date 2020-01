Najtragickejšie udalosti a nehody na Slovensku v roku 2019

Pri dopravnej nehode pri Hronovciach v okrese Levice prišiel o život 74-ročný vodič Škody Felicia. Vo štvrtok večer 25. apríla 2019 prechádzal z Hronoviec smerom na Želiezovce, kde z nezistených príčin zišiel v rovnom úseku z cesty a narazil do stromu. Foto: TASR - KR PZ v Nitre

Streľba v spoločnosti HF Najus v priemyselnom parku si vyžiadala dva ľudské životy, 17. júna 2019 v Dubnici nad Váhom. TASR to potvrdil Matúš Košara z advokátskej kancelárie, ktorá spoločnosť HF Najus zastupuje. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Členovia Pohotovostného policajného útvaru vedú na Okresnom súde v Trenčíne muža, ktorý mal v sobotu 22. júna 2019 nadránom na diskotéke v Horovciach v okrese Púchov jedného človeka zastreliť a ďalších dvoch postreliť. Trenčín, 24. júna 2019. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Silný vietor, v dôsledku ktorého padol strom, zabil v 30. septembra 2019 Nitre 14-ročného chlapca a zranil ďalšie dve deti. Tragédia sa stala na cyklistickej ceste na nábreží rieky za futbalovým štadiónom pod Zoborom, žiaci základnej školy tam boli na prechádzke. Foto: TASR/Milan Ivanič

Foto: FB/Polícia SR

Požiar bytového domu v Prešove, kde došlo k výbuchu plynu. Foto: KR PZ SR v Prešove

Bratislava 3. januára (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu tragických udalostí a dopravných nehôd v roku 2019, ktoré si vyžiadali obete na životoch.- Dopravná nehoda medzi Želiezovcami a Hronovcami v okrese Levice si vyžiadala smrť dvoch mužov vo veku 33 a 34 rokov.- Požiar bytu v Trebišove si vyžiadal život maloletej osoby.- Po zrážke s vlakom na priecestí zomreli dvaja muži. Nehoda sa stala na železničnom priecestí za zastávkou Bratislava-Petržalka.- Pri dopravnej nehode pri Hronovciach v okrese Levice prišiel o život 74-ročný vodič Škody Felicia. Večer 25. apríla 2019 prechádzal z Hronoviec smerom na Želiezovce, kde z nezistených príčin zišiel v rovnom úseku z cesty a narazil do stromu.- V obci Brezovica v okrese Tvrdošín zomrel pri stavaní mája 17-ročný chlapec, na ktorého padol kmeň stromu.- Dopravná nehoda za obcou Voznica v okrese Žarnovica si vyžiadala smrť 23-ročného muža a 24-ročnej ženy.Matku s dieťaťom zrazil vlak v úseku Devínska Nová Ves - Zohor, 13-ročné dieťa neprežilo.- Bez známok života vytiahli hasiči v Senici zo studne 30-ročného policajta a 41-ročnú ženu. Merania v studni preukázali vysoké koncentrácie oxidu uhličitého, plynného amoniaku a veľmi nízky obsah kyslíka.- Streľba v spoločnosti HF Najus v priemyselnom parku v Dubnici nad Váhom si vyžiadala dva ľudské životy.22. júna - Streľbu na diskotéke v Horovciach neprežila jedna osoba, ďalších dvoch mužov v kritickom stave previezli do nemocníc. Páchateľa polícia zadržala.- V katastri obce Horný Pial v okrese Levice sa na železničnom priecestí zrazil rýchlik s osobným autom. Zahynuli dvaja ľudia.- Na následky viacerých bodno-sečných poranení zomrela v Rimavskej Sobote 37-ročná žena. Smrteľné poranenia jej spôsobil 22-ročný muž z Rimavskej Soboty, ktorý neskôr zomrel v nemocnici v dôsledku bodného poranenia hrudníka. To si spôsobil sám.– V Nitre v dôsledku silného vetra padol strom, ktorý zabil 14-ročného chlapca a zranil ďalšie dve deti.- Pri prácach na novej pivnici vinárstva v obci Bara v okrese Trebišov zasypalo 50-ročného muža. Zomrel v nemocnici.– Pod Turnianskym hradom v okrese Košice-okolie zavalil múr 76-ročného muža. Ťažkým zraneniam podľahol.Dvanásť obetí, z toho štyri maloleté deti, si vyžiadala dopravná nehoda, ktorá sa stala na zlatomoravskej ceste I/65 neďaleko Malanty pri Nitre. Ďalších 15 ľudí sa zranilo. V súvislosti s mimoriadne tragickou nehodou bol na 15. novembra vyhlásený štátny smútok.- Tri ženy, ktoré sa snažili zachrániť psov z útulku pri rozvodnenej rieke Muráň v Revúcej, prišli o život.- Výbuch plynu v bytovke na Mukačevskej ulici v Prešove si vyžiadal sedem obetí, jednu nezvestnú osobu a desiatky zranených.