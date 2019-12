SLOVENSKO prišlo v roku 2019 o tieto významné osobnosti

Zľava Pavol Michalec, Ivan Grandtner, Štefan Kordiak. Foto: archív Š.K.

Na snímke Eugénia Vyskočilová - Anoškinová. Foto: Svetové združenie bývalých politických väzňov

Ivan Kružliak Foto: Web

Vladimír Ľach, archívna snímka. Foto: RTVS

Slávnostné odovzdávanie národných filmových cien Slnko v sieti 2010 v Bratislave 27. apríla 2010. Na snímke Albert Marenčin si odniesol cenu za výnimočný prínos slovenskej kinematografii. Foto: TASR

Na archívnej snímke Ján Patarák. Foto: TASR

Na snímke Jaroslav Blaho si prebral Cenu ministerky kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia za rok za mimoriadny prínos pri propagácii slovenského operného umenia s prihliadnutím na jeho výnimočný vklad v oblasti odbornej reflexie a publikačnej činnosti, ako aj na jeho výrazný podiel pri vzniku a kreovaní opernej časti letného festivalu Zámocké hry zvolenské v Bratislave 14. júna 2018. Foto: TASR - Dano Veselský

Martin Slobodník, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Na snímke prekladateľ Milan Žitný, ktorý získal 24. júna 2008 v Bratislave Cenu Mateja Bela za rok 2007 v kategórii spoločenských vied za preklad diela Soren Kierkegaard : Buď - alebo. Foto: TASR - Tomáš Halász

5. apríla 1970. V nedeľu 5. apríla pricestoval do Bratislavy z Budapešti prvý tajomník ÚV KSČS dr. Gustáv Husák s ďalšími členmi československej delegácie, ktorá sa zúčastnila osláv 25. výročia oslobodenia MĽR Sovietskou armádou. Na bratislavskom letisku privítali súdruha Husáka slovenských štátnych a straníckych orgánov, súdruhovia Jozef Lenárt, Peter Colotka, Ondrej Klokoč, Ľudovít Pezlár. Foto: TASR/Ivan Dubovský

Spisovateľ Dušan Mitana sa stal ďalším členom Siene slávy na odovzdávaní cien Panta Rhei Awards 2016 v Bratislave 30. marca 2017. Foto: TASR - Jakub Kotian

Ocenenie Zlatý záchranársky kríž 29. apríla 2010 večer v Nitre udelili príslušníkom záchranárskych zložiek za ich výnimočné činy pri záchrane ľudských životov. Návrhy na nominácie dávali nielen záchranári, ale aj laická verejnosť. Porota nakoniec vybrala víťazov z 59 nominovaných činov. Za výnimočný prínos pre záchranárstvo na úseku ochrany pred požiarmi získal ocenenie aj Jozef Minárik (na snímke), ktorý už za svoju činnosť získal viacero medailí a ocenení. Foto: TASR

Fotograf Tibor Kováč z Košíc pracoval v roku 1968 v Technickom múzeu v Košiciach ako fotodokumentátor, keď ho vtedajšie vedenie múzea vyslalo 21.8.1968 do ulíc zdokumentovať okupáciu v meste. V centre mesta z hotela Slovan ho zasiahla ruská guľka do hlavy a ochrnul. V tom čase mal 31 rokov. Nafotené filmy pred prenasledovaním ŠTB musel v 70. rokoch zakopať do zeme, aby sa k nim nedostali. Až v roku 1990 boli fotografie sprístupnené verejnosti v Technickom múzeu v Košiciach. Na snímke s fotografiou v ruke z čias okupácie. Košice 21. augusta 2005. Foto: TASR - František Iván

Lýdia Volejníčková, archívna snímka. Foto: Facebook Lýdia Volejníčková

Luboš Šefčák, archívna snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Vo veku 83 rokov po dlhej a ťažkej chorobe zomrel básnik, prozaik, kultúrny publicista a člen Spolku slovenských spisovateľov Igor Gallo. TASR to potvrdila rodina zosnulého. Na archívnej snímke z 24. júna 2009 Igor Gallo, ktorý získal prémiu za Biele noci ATOM klubu počas výročných cien Literárneho fondu za pôvodnú tvorbu. Foto: FOTO TASR - Miroslav Košírer

Na archívnej snímke z roku 2014 Peter Glocko. Foto: TASR/Ján Siman

Jozef Komorník, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian

Anton Janitor, archívna snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Maroš Bančej, archívna snímka. Foto: TASR Michal Svítok

Na snímke architekt Ferdinand Milučký. Foto: Alena Klepochová

Na archívnej snímke Boris Latta. Foto: Boris Latta/Facebook

Z prezentácie reedície najstaršej slovenskej knihy z roku 1581 s kultúrnohistorickými, filologickými a teologickými štúdiami a komentármi - Bardejovský katechizmus. Na snímke zostavovateľ knihy Miloš Kovačka. Bratislava, 16. apríla 2014. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke Marián Puobiš. Foto: RTVS/Facebook

Katarína Minichová, archívna snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian

Na snímke spevák hudobnej skupiny HEX Peter "Ďuďo" Dudák. počas koncertu na Majálese 2015 na Tyršovom nábreží v Bratislave 2. mája 2015. Foto: TASR

Významný slovenský výtvarník a keramikár Ignác Bizmayer Foto: TASR/Miroslav Košírer

Celoživotné umelecké dielo výtvarníka, sochára a medailéra Wiliama Schiffera ocenila vedecká rada Univerzity sv. Cyrila a Metoda udelením čestného doktorátu "honoris causa". Za účasti prezidenta Rudolfa Schustera ho v stredu 26. februára 2003 prevzal na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady univerzity v Trnave. Na snímke Wiliam Schiffer (vľavo) a promotór FF UCM Peter Baláž počas slávnostného udelenia čestného doktorátu. Foto: TASR - Dano Veselský

Na snímke prezident SR Ivan Gašparovič odovzdáva vyznamenanie Pribinov kríž III. triedy za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti ľudovej kultúry a umenia Viliamovi Jánovi Gruskovi (vpravo) pri príležitosti 15. výročia vzniku samostatnej SR 1. januára 2008 v Bratislave. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 30. decembra (TASR) - V priebehu tohto roku na Slovensku zomrelo niekoľko významných osobností. TASR prináša výberovú chronológiu úmrtí osobností Slovenska za rok 2019.Po ťažkej chorobe vo veku 88 rokov zomrel rozhlasový a divadelný režisér Viktor Lukáč. S Československým rozhlasom v Bratislave začal spolupracovať v roku 1968. Režijne pripravil mnoho úspešných divadelných hier a rozhlasových dramatizácií.Vo veku 77 rokov zomrela dlhoročná členka činohry Štátneho divadla Košice, herečka Alena Skokanová. V košickom divadle stvárnila veľa postáv v rozprávkach, jej herectvo postupne vyzrelo do výrazne komediálnych polôh.Vo veku 77 rokov zomrel bývalý hokejista Štefan Kordiak. Člen legendárneho slovanistického útoku "sršňov" Pavol Michalec - Ivan Grandtner - Kordiak hrával za PS Poprad, Slovan Bratislava a Duklu Košice.Vo veku 89 rokov zomrela politická väzenkyňa Eugénia Vyskočilová Anoškinová. Spolu s bratom v roku 1952 pomohla kamarátovi pri úteku za hranice, za čo ju zatkli a odsúdili za vlastizradu. Z väzenia ju prepustili 18. júla 1956. Po odpykaní trestu začala pracovať ako účtovníčka v Želiezovciach, neskôr ako technička v Bratislave.Vo veku 104 rokov zomrela osobnosť slovenského povojnového exilu, politik, krajanský pracovník, organizátor kultúrneho a politického života, redaktor, publicista, básnik, spisovateľ, historik a prekladateľ Imrich Kružliak.Vo veku 70 rokov zomrel bývalý dlhoročný regionálny rozhlasový spravodajca Vladimír Ľach. Rodák z Levoče takmer celý profesionálny život spravodajsky pokrýval dianie v Žiline a okolí. Pre Slovenský rozhlas začal pracovať v roku 1983.V Slovenskom Komlóši na juhu Maďarska zomrel vo veku 85 rokov slovenský učiteľ, básnik a podnikateľ Juraj Marik. Narodil sa v roku 1933 v Békešskej Čabe, pochádzal z chudobnej roľníckej rodiny. Časť svojho života vyučoval slovenčinu a zastával rôzne funkcie. Publikovať začal v roku 1976.Vo veku 77 rokov zomrela v Bratislave výtvarníčka Mária Rudavská. Na výtvarnú scénu nastúpila začiatkom 60. rokov 20. storočia po absolvovaní Strednej školy umeleckého priemyslu v Bratislave. Dielo Rudavskej bolo viackrát ocenené na medzinárodných fórach.Vo veku nedožitých 97 rokov zomrel slovenský dramaturg, scenárista, prekladateľ, prozaik, básnik, surrealista, výtvarník a kolážista Albert Marenčin, významná osobnosť slovenskej kultúry. Skôr, ako sa zamestnal v Slovenskom filme, bol redaktorom Spravodajskej agentúry Slovenska, denníka Národná obroda a tiež hlásateľom a redaktorom československého vysielania Francúzskeho rozhlasu v Paríži.Vo veku nedožitých 82 rokov zomrel dlhoročný herec Divadla J. G. Tajovského (DJGT) vo Zvolene Emil Kosír. V minulosti bol v DJGT aj riaditeľom, umeleckým vedúcim a spoluzakladateľom festivalu Zámocké hry zvolenské. Do divadla nastúpil v roku 1959 a aj po svojom odchode do dôchodku v ňom hosťoval. Presvedčivo stvárňoval komické a tragikomické postavy i postavy v drámach a v rozprávkach.Vo veku 82 rokov zomrel prozaik, scenárista a dramatik Ján Patarák. Po štúdiách krátko pracoval ako redaktor Československého rozhlasu v Košiciach, potom sa stal redaktorom denníka Smena a neskôr redaktorom vysielania pre deti a mládež košickej televízie. Pre odmietavé postoje k augustovým udalostiam 1968 nemohol publikovať. Od roku 1992 bol šéfredaktorom národnostného vysielania Slovenského rozhlasu v Prešove.Vo veku 104 rokov zomrel otec slovenskej dominikánskej rodiny Akvinas Juraj Gabura. Bol pravdepodobne najstarším rehoľníkom a kňazom na Slovensku. V novembri 1952 bol odsúdený na doživotie za takzvaný trestný čin vlastizrady, pretože vyspovedal príslušníkov Bielej légie. Po ôsmich rokoch väznenia ho prepustili na amnestiu. Pracoval ako robotník a skladník a popritom sa venoval apoštolátu v rodinách, ako aj ilegálnej obnove dominikánskej rehole na Slovensku.Vo veku 77 rokov zomrel režisér spravodajských a dokumentárnych filmov Igor Dobiš. Venoval sa publikačnej činnosti, prispieval do denníka Práca, Smena, Ľud a v dvojtýždenníku Film a divadlo. Bol spoluautorom Malej encyklopédie žurnalistiky. V roku 2003 získal jeho film Z labyrintu sveta do raja duše o Kolomanovi Sokolovi Cenu európskeho kultúrneho dedičstva.Vo veku nedožitých 86 rokov zomrela prvá interná televízna hlásateľka bratislavského štúdia Československej televízie Blažena Kočtúchová. Za svoju prácu získala ocenenie Zlatý krokodíl za prínos do televíznej tvorby a v roku 1968 sa dostala do hodnotenia pri udeľovaní cien v Barcelone za hlásateľský prínos.Vo veku 76 rokov zomrel stály spolupracovník Slovenského národného divadla Jaroslav Blaho. Bol jedným z najvýznamnejších slovenských teatrológov, erudovaným znalcom a neúnavným popularizátorom operného umenia.Vo veku 49 rokov zomrel dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FF UK) v Bratislave profesor Martin Slobodník. Venoval sa najmä dejinám čínsko-tibetských vzťahov a náboženskej politike v Číne. V rokoch 1994 – 2000 pôsobil v Ústave orientalistiky Slovenskej akadémie vied. Od 1. februára 2019 pôsobil ako dekan FF UK.Vo veku 71 rokov zomrel prekladateľ a pedagóg Milan Žitný z Katedry nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Bol autorom mnohých štúdií o nemeckej a severskej literatúre 18. až 20. storočia, ktoré vyšli na Slovensku i v zahraničí. Za svoju prekladateľskú činnosť bol viackrát ocenený.Vo veku 94 rokov zomrel komunistický politik a dlhoročný slovenský premiér Peter Colotka. Počas komunistického režimu zastával viaceré významné politické funkcie, v roku 1969 bol predsedom Federálneho zhromaždenia ČSSR, viac ako 19 rokov pôsobil ako predseda slovenskej vlády.Vo veku 90 rokov zomrel rozhlasový moderátor Viktor Oravec. Jeho meno bolo spojené najmä s rozhlasovou reláciou Na modrej vlne. V roku 1960 začal kariéru v rozhlase. Okrem relácie na Modrej vlne pripravoval aj Mikrofórum a Svet mladých.Vo veku 94 rokov zomrela pedagogička Iva Vaňková. Zaslúžila sa najmä o rozvoj odboru liečebná pedagogika. Stála aj pri zrode národnej kultúrnej pamiatky SR Detského mestečka Zlatovce.Vo veku 85 rokov zomrela scenáristka Mária Solanová, manželka významného slovenského režiséra a scenáristu Petra Solana (1929 - 2013). Podieľala sa na scenároch viacerých dokumentárnych filmov, ktoré jej manžel režíroval, napríklad Všetko má svoj čas, Architekt Dušan Kuzma či Balkón plný plienok.Vo veku 78 rokov zomrel bývalý dlhoročný člen Rozhlasového hereckého súboru v Bratislave Ján Valentík. Známy bol aj ako spevák ľudových piesní a moderátor. Bol vyhľadávaným interpretom poézie.Vo veku 88 rokov zomrel historik umenia a pedagóg Karol Kahoun. Bol nositeľom Radu Ľudovíta Štúra II. triedy. Zasadzoval sa za záchranu pamiatok a prispieval k formovaniu zásad pamiatkovej starostlivosti na Slovensku. Bol dlhoročným členom medzinárodnej organizácie výtvarných kritikov AICA pri UNESCO, v ktorej zastával funkciu podpredsedu jej československej sekcie.Vo veku 72 rokov zomrel slovenský spisovateľ, scenárista, básnik, dramatik a publicista Dušan Mitana. Patril medzi prvých autorov experimentátorskej a postmodernistickej prózy v slovenskej literatúre. Jeho debutové dielo Psie dni (1970) je dodnes považované za jednu z najlepších zbierok poviedok v slovenskej literatúre.Vo veku nedožitých 61 rokov zomrel po ťažkej chorobe hudobník, skladateľ, producent, scenárista a spisovateľ Miloslav Mojžiš. Bol autorom piatich opier, štyroch oratórií, viac ako 20 muzikálov, ôsmich kníh, scénickej hudby, scenárov, hudobných produkcií i zvučiek pre športové podujatia či televízne relácie. Založil Festival stredoškolských skupín a Košický hudobný maratón.Vo veku 50 rokov zomrela herečka a moderátorka Silvia Petöová. Niekoľko rokov pôsobila na Novej scéne v Bratislave a v trnavskom divadle. V Slovenskom národnom divadle hosťovala. Účinkovala vo viacerých predstaveniach v Divadle Astorka Korzo '90. Často hrala v televíznych seriáloch.Vo veku 77 rokov zomrel Jaroslav Čorba. Bol dramaturgom a autorom mnohých televíznych relácií. Preslávil sa najmä ako autor obľúbenej relácie RTVS Duel.Vo veku 77 rokov zomrel čestný prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) SR Jozef Minárik, ktorý v rokoch 2002 - 2012 pôsobil ako jej prezident. Dôležité poslanie splnil v úsilí o zachovanie hasičskej jednoty na začiatku 90. rokov, ako aj v rokoch postupnej transformácie DPO na občianske združenie.Vo veku 82 rokov zomrel fotograf udalostí z augusta roku 1968 Tibor Kováč. Ako fotoreportéra ho ťažko zranili 21. augusta 1968 v Košiciach, následkom zranenia ostal pripútaný na invalidný vozík. Aj napriek tomu sa mu podarilo urobiť v ten deň zábery, ktoré 20 rokov skrýval v invalidnom vozíku pred Štátnou bezpečnosťou. Neskôr boli publikované aj v zahraničí. Po roku 1989 ho rehabilitovali.Vo veku 66 rokov zomrela speváčka Lýdia Volejníčková. Do povedomia vstúpila v 90. rokoch pôsobením v televíznej hudobnej relácii Repete. Preslávila sa piesňou Keď si sám. K jej známym hitom patrili aj skladby Smoliar a Haló tam naspievané s Michalom Dočolomanským.Vo veku nedožitých 90 rokov zomrel spoluzakladateľ štúdia žurnalistiky na Slovensku Ľuboš Šefčák. Pôsobil ako pedagóg Katedry novinárstva Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.Vo veku 83 rokov po dlhej a ťažkej chorobe zomrel básnik, prozaik, kultúrny publicista a člen Spolku slovenských spisovateľov Igor Gallo. Debutoval v roku 1963 básnickou zbierkou Tvárou k príchodu. Venoval sa aj próze.Vo veku 82 rokov zomrela textárka populárnych piesní 60. a 70. rokov, dramaturgička a rozhlasová režisérka Viola Muránska. Od roku 1965 až do odchodu do dôchodku v roku 1994 bola režisérkou v Slovenskom rozhlase v Bratislave.Vo veku 76 rokov zomrel režisér a spisovateľ Juraj Bindzár. Režíroval divadelné inscenácie aj filmy, písal scenáre, rozhlasové aj divadelné hry. Okrem toho bol publicistom, pesničkárom a básnikom. Trikrát sa stal finalistom ceny Anasoft litera.Vo veku 73 rokov zomrel spisovateľ a scenárista Peter Glocko. Ako spisovateľ sa zameral na dva základné tvorivé okruhy - modernú autorskú rozprávku a historické a psychologické romány pre mládež. Pri ich písaní vychádzal z ľudových povestí a historické fakty viazal s príbehom. Napísal vyše 20 kníh pre deti a mládež.Vo veku 69 rokov zomrel bývalý dlhoročný dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského Jozef Komorník. V roku 1991 fakultu spoluzakladal.Vo veku 69 rokov zomrel po ťažkej chorobe bývalý hokejový útočník Imrich Lukáč. Člen legendárneho bratského útoku s Vincentom a Jozefom odohral v najvyššej československej súťaži 149 zápasov, v ktorých strelil 49 gólov.Vo veku 81 rokov zomrel slovenský vedec a dlhoročný člen Slovenskej akadémie vied Anton Janitor. Bol odborníkom v oblasti fytopatológie a mykológie. Bol nositeľom viacerých ocenení na Slovensku i v Českej republike.Vo veku 58 rokov zomrel slovenský spisovateľ, básnik, textár a publicista Maroš Bančej. Pracoval ako šéfredaktor časopisu pre mladú literatúru Dotyky, aj ako šéfredaktor vydavateľstva ARS LITERA. Šéfoval aj Rádiu Devín.Vo veku 89 rokov zomrel jeden z najvýznamnejších slovenských architektov druhej polovice 20. storočia Ferdinand Milučký. Medzi jeho známe a oceňované projekty patria Krematórium a urnový háj v Bratislave, Dom umenia v Piešťanoch alebo bratislavské sídlisko Trávniky. Autorsky sa podieľal aj na budovách československých, dnes už slovenských, veľvyslanectiev v Moskve a Ríme.Vo veku 74 rokov zomrel Ivan Golian, syn generála a veliteľa 1. povstaleckej československej armády na Slovensku a organizátora Slovenského národného povstania Jána Goliana.Vo veku 66 rokov zomrel dlhoročný redaktor denníka Pravda Boris Latta. Vo svojich článkoch sa venoval regionálne témam z Ruska, Ukrajiny a Blízkeho východu.Vo veku nedožitých 79 rokov zomrel dlhoročný vedecký pracovník Matice slovenskej a Slovenskej národnej knižnice Miloš Kovačka. Bol známy ako knihovník, vynikol i v oblasti literárnej vedy, v ktorej sa prezentoval ako literárny historik, archivár a editor.Vo veku 71 rokov zomrel výtvarník Igor Peter Meluzin, autor brisknej imaginácie a intelektu, absurdnej metafory, dadaistickej nadsádzky a čierneho humoru, majster slovnej i obrazovej irónie. Fotograf, maliar a grafik bol výrazným predstaviteľom slovenskej výtvarnej scény a pred rokom 1989 bol súčasťou neoficiálnej scény a jednou z kľúčových postáv akčného umenia na Slovensku.Vo veku 72 rokov zomrel významný televízny a filmový dramaturg i scenárista Marián Puobiš. Dlhodobo pôsobil v Československej a neskôr v Slovenskej televízii. Podieľal sa na vzniku viac ako 150 televíznych inscenácií či filmov.Vo veku nedožitých 70 rokov zomrela Katarína Minichová, dramaturgička, scenáristka a programová riaditeľka Bienále animácie Bratislava, medzinárodného festivalu animovaných filmov v Bibiane. Pracovala v Československej televízii a neskôr v Slovenskej televízii. Bola súčasťou tvorivej skupiny večerníčkov.Vo veku 46 rokov zomrel po ťažkej chorobe spevák slovenskej kapely Hex Peter "Ďuďo" Dudák. Spevák, autor hudby a producent s kapelou v tomto roku oslavoval 30 rokov na hudobnej scéne.Vo veku 97 rokov zomrel slovenský keramikár a národný umelec Ignác Bizmayer. Vo svojej tvorbe sa zameriaval na výtvarné stvárnenie bohatých slovenských krojov, remeselníkov, muzikantov, svätcov a početných slovenských ľudových tradícií a zvykov. Od roku 2003 bol držiteľom najvyššieho štátneho vyznamenania Pribinovho kríža I. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti výtvarného umenia a figurálnej tvorby.Vo veku 71 rokov zomrel spisovateľ, novinár, kritik umenia a pedagóg Viliam Jablonický. Bol členom a tajomníkom Slovenského centra PEN, členom Klubu spisovateľov literatúry faktu i Spolku slovenských spisovateľov. Ako autor a spoluautor napísal viac ako 40 kníh o dejinách kina a umenia.Vo veku nedožitých 65 rokov zomrel odborník v oblasti medzinárodného obchodu profesor Peter Baláž. Pôsobil 41 rokov na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bol poradcom ministerstiev, bánk, členom dozorných rád a vedeckých rád univerzít doma a v zahraničí.Vo veku 30 rokov zomrela režisérka a dokumentaristka Mária Rumanová. Jej filmovým debutom bol dokument pod názvom Hotel Úsvit, ktorý prezentovala aj na medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov v Amsterdame v roku 2016.Vo veku 73 rokov zomrela kultúrna redaktorka, výtvarníčka, kurátorka výstav a autorka niekoľkých monografií Viera Budská-Kačáni. Ako redaktorka pracovala v časopisoch Sloboda, Kultúrny život a Národná obroda. Venovala sa i kurátorstvu výstavných podujatí, ako aj písaniu scenárov, monografií a recenzií.Deň pred 83. narodeninami zomrel v Bratislave scénograf, pedagóg, etnograf, dramaturg, scenárista a režisér Viliam Ján Gruska. Pôsobil v Lúčnici v 50. rokoch ako tanečník, sólista a choreograf, v 60. rokoch pracoval ako pedagóg tanca a choreograf v ľudovom súbore Technik. Pôsobil aj v Slovenskej televízii a na Divadelnej fakulte VŠMU.Vo veku nedožitých 75. rokov zomrela afrikanistka Viera Pawliková-Vilhanová. Celý život pôsobila v Slovenskej akadémii vied na Ústave orientalistiky. Dlhé roky bola riaditeľkou medzinárodnej organizácie Fontes Historiae Africanae. Publikovala viacero kníh a množstvo vedeckých štúdií.Vo veku 87 rokov zomrel Lubomír Čížek, jeden zo zakladateľov Štátnej filharmónie Košice (ŠFK). Pôsobil aj ako riaditeľ Českej filharmónie.Vo veku nedožitých 67 rokov zomrel bývalý štátny tajomník ministerstva zdravotníctva, piešťanský lekár – ortopéd Peter Ottinger. Pôsobil aj ako mestský a krajský poslanec, riaditeľ piešťanskej nemocnice a prezident Asociácie nemocníc Slovenska.Vo veku 88 rokov zomrel fotograf Miro Gregor. Ako grafický a obrazový redaktor pôsobil vo vydavateľstve Osveta v Martine, neskôr pracoval ako slobodný fotograf.Vo veku 91 rokov zomrel prvý rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, akademik Ivan Plander. Patril k významným priekopníkom informatiky a výpočtovej techniky na Slovensku. Bol spoluzakladateľom Ústavu technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied SAV.Vo veku 83 rokov zomrel zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti I. TRAN a dlhoročný člen Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ivan Trančík. Bol aktivistom za budovanie etických princípov v podnikaní i celej spoločnosti.Vo veku 77 rokov zomrel v Piešťanoch generálplukovník, bývalý minister vnútra aj obrany, niekdajší náčelník generálneho štábu a bývalý poslanec Národnej rady SR Jozef Tuchyňa.Vo veku 87 rokov zomrel dlhoročný sólista Štátneho divadla Košice Stanislav Martiš. V rokoch 1978 – 1984 bol šéfom košickej opery. Jeho lyrický tenor znel v košickom divadle od roku 1958 takmer tri desaťročia.Vo veku 95 rokov zomrel literárny vedec, teatrológ, filmológ, prekladateľ a umenovedec profesor Július Pašteka. Publikoval knižne a časopisecky niekoľko stoviek príspevkov a prekladov, napísal niekoľko stoviek vedeckých štúdií či publikoval viaceré významné diela najmä z oblasti slovenskej histórie a svetovej drámy.Vo veku 94 rokov zomrel v Antverpách dirigent, organista a hudobný skladateľ Ján Valach. Zložil vyše 120 skladieb.Vo veku 27 rokov zomrela slovenská herečka Monika Potokárová. Patrila k najobsadzovanejším herečkám činoherného súboru Slovenského národného divadla, mala v repertoári 12 postáv. Išlo o jednu z najtalentovanejších predstaviteliek mladej hereckej generácie.Vo veku 71 rokov zomrel slovenský scénograf, kostymér, maliar Rastislav Bohuš, ktorý takmer 20 rokov pôsobil ako scénograf a výtvarník v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene.Vo veku 93 rokov zomrel v Prešove Mons. Ján Eugen Kočiš, emeritný pomocný biskup gréckokatolíckeho Pražského apoštolského exarchátu a abrittský titulárny biskup. Kočiš bol druhým najstaršie žijúcim biskupom byzantskej tradície na svete.