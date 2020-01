VÝROČIA 2020: Mýtny systém, Korec biskupom, zlatý Nepela a vznik KDH

JANUÁR

FEBRUÁR

MAREC

APRÍL

MÁJ

JÚN

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

31. decembra

Bratislava 3. januára (TASR) – TASR prináša prehľad okrúhlych výročí významných historických udalostí na území Slovenska na rok 2020.2010 - Začal fungovať elektronický mýtny systém pre vozidlá nad 3,5 tony, ktorý vyvolal vlnu štrajkov zo strany dopravcov.1945 - Začali sa vykonávať vo vápenke v Nemeckej popravy účastníkov Slovenského národného povstania (SNP) a Židov. Do 11. januára 1945 bolo popravených 900 ľudí.1925 - Vo Vysokých Tatrách sa začali 10. majstrovstvá Európy v ľadovom hokeji. Trvali do 11. januára toho roku.1950 - Premiérou hry Kozie mlieko začalo svoju činnosť Nitrianske krajové divadlo - dnešné Divadlo Andreja Bagara (DAB).1990 - Začali sa prvé trojdňové československo-sovietske rokovania o odchode sovietskych vojenských jednotiek rozmiestených v Československej socialistickej republike (ČSSR). Československú stranu zastupoval Michael Kocáb.1970 - Sprevádzkovali Letisko Poprad-Tatry pre medzinárodnú dopravu.1945 - Vojská 4. ukrajinského frontu oslobodili Košice.1945 - Nacistické jednotky (Edelweiss a Heimatschutz) a príslušníci Pohotovostných oddielov HG vypálili obce Kľak (zahynulo 84 civilistov) a Ostrý Grúň (zahynulo 64 civilistov).1960 - Premiérou opery Eva od Josefa Bohuslava Foerstera začala svoju činnosť spevohra Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici (dnes Štátna opera).2010 - Troch zajatcov z väznice Guantánamo na Kube v skorých ranných hodinách eskortovali na Slovensko. Slovenská republika sa tak prihlásila k spoločnému vyhláseniu Európskej únie (EÚ) a USA z 19. júna 2009 o spolupráci pri zatvorení centra na Guantáname.2000 - Národná rada (NR) SR zrušila uznesenie, ktorým v roku 1996 zbavila mandátu poslanca Františka Gauliedera.1850 - Rozvodnený Dunaj zalial celé centrum starej Bratislavy. Dunaj dosiahol výšku 518 centimetrov.1990 - Pápež Ján Pavol II. vymenoval Jána Chryzostoma Korca za biskupa Nitrianskej diecézy. Biskupom bol do 16. júla 2005.1945 - Anglo-americké lietadlá bombardovali bratislavský zimný štadión a prímestskú časť Prievoz.2015 - Konalo sa referendum o rodine, ktoré iniciovala Aliancia za rodinu. Referendum bolo neplatné. K hlasovacím urnám prišlo len 21,41 percenta oprávnených voličov. Na platnosť plebiscitu bolo potrebné, aby prišla hlasovať nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov.1970 - Na majstrovstvách Európy (ME) v Leningrade (dnes Petrohrad) získal Ondrej Nepela zlatú medailu.1650 - Brezno sa stalo slobodným kráľovským mestom.1970 - Vo Vysokých Tatrách sa začali (trvali do 22. 2.) 28. majstrovstvá sveta (MS) v severských lyžiarskych disciplínach. Otvorenie šampionátu vysielala televízia po prvý raz vo farbe.1990 - Vtedajší pápež Ján Pavol II. vymenoval troch nových slovenských biskupov Rudolfa Baláža, Eduarda Kojnoka a Alojza Tkáča, po prvý raz bolo obsadených všetkých 13 diecéz na československom území.1990 - V Nitre sa konal ustanovujúci zjazd Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). Predsedom sa stal Ján Čarnogurský, funkciu zastával do roku 2000.2005 - V Bratislave sa konal americko-ruský samit na najvyššej úrovni. Americký prezident George Bush ml. a ruský prezident Vladimir Putin sa stretli aj so slovenskou politickou reprezentáciou.2010 - Členovia Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie - Demokratickej strany (SDKÚ-DS) si v primárnych voľbách vybrali za volebnú líderku strany v parlamentných voľbách Ivetu Radičovú, ktorá bola premiérkou v rokoch 2010 - 2012.1920 - Premiérou opery Bedřicha Smetanu Hubička začalo svoju činnosť Slovenské národné divadlo (SND) v Bratislave.1990 - Slovenská národná rada (SNR) schválila ústavné zákony o názve, štátnom znaku, vlajke, pečati a hymne SR, pričom názov Slovenská socialistická republika (SSR) sa zmenil na Slovenská republika (SR).2015 - Poslanec Národnej rady (NR) SR za stranu Smer-SD Vladimír Jánoš sa vzdal poslaneckého mandátu aj funkcie okresného šéfa strany Smer-SD v Prievidzi. Rozhodnutie urobil po medializácii jeho konfliktov s manželkou, s ktorou bol v tom čase v rozvodovom konaní.1430 - Z iniciatívy cisára Žigmunda Luxemburského založili bratislavskú mincovňu, v ktorej mincmajster Leonard Pertl začal raziť denáre s označením LP (iniciálky tamojšieho peňažného združenia Liga Posoniensis). Mincovňa bola spočiatku umiestnená vo dvore Starej radnice, neskôr v budove Academie Istropolitany.1990 - Ministerstvo vnútra (MV) SR zaregistrovalo Slovenskú národnú stranu (SNS).1495 - Banskí podnikatelia pôvodom zo Spiša Ján Turzo a jeho syn Juraj založili s augsburskou bankársko-finančníckou rodinou Fuggerovcov spoločnosť Ungarisches Handel (Uhorský obchod), ktorá sa postupne stala najväčším producentom medi na svete.1995 - V Paríži podpísali premiér Vladimír Mečiar so svojím maďarským partnerom Gyulom Hornom základnú zmluvu o dobrých susedských vzťahoch a priateľskej spolupráci medzi oboma krajinami.1905 - Za ružomberského kňaza zvolili Andreja Hlinku.1945 - Červená armáda a rumunskí vojaci oslobodili Banskú Bystricu a Podbrezovú.1985 - Slovenský rozhlas začal pravidelne vysielať z novej budovy rozhlasu (tzv. obrátená pyramída) na Mýtnej ulici v Bratislave.1990 - V leopoldovskej väznici vypukla vzbura väzňov. Veľký počet väzňov odsúdených do najprísnejšej nápravno-výchovnej skupiny sa zabarikádoval v priestoroch väznice a obsadili aj sklady. Zasiahnuť museli ozbrojené zložky.1990 - Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky (FZ ČSSR) prijalo zákon o zmene názvu štátu, čím sa skončila tzv. pomlčková vojna. Pre Slovensko odsúhlasili názov Česko-slovenská federatívna republika (ČSFR), pre Česko a zahraničie sa mal názov používať bez spojovníka, čo na Slovensku vyvolalo veľkú nevôľu a pristúpilo sa k ďalším rokovaniam. Napokon 20. apríla 1990 bol prijatý ďalší názov Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR).1945 - Prezident Československej republiky (ČSR) Edvard Beneš vymenoval v Košiciach prvú československú povojnovú vládu (tzv. vláda Národného frontu Čechov a Slovákov) na čele so Zdenkom Fierlingerom.1945 - Vojská 2. ukrajinského frontu s rumunským tankovým plukom oslobodili Bratislavu.1945 - Na slávnostnom zasadaní Slovenskej národnej rady (SNR) a vlády obnovenej Československej republiky (ČSR) v Košiciach bol prijatý Košický vládny program.1875 - Nariadením uhorského ministerstva vnútra zastavili činnosť Matice slovenskej, čo viedlo k neskoršiemu (12. novembra 1875) úplnému zrušeniu Matice slovenskej. Jej činnosť obnovili až v roku 1919.1960 - Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky (NZ ČSSR) schválilo územnú reorganizáciu Československa a nové volebné zákony. Vzniklo desať krajov a 108 okresov, z toho na Slovensku boli tri kraje a 33 okresov.2005 - Písomnými previerkami sa prvýkrát v histórii Slovenskej republiky spustila tzv. nová maturita na stredných školách, ktorá však vyvolala škandál, pretože v časti testov z matematiky boli predtlačené správne odpovede. Písomné testy sa napriek nesúhlasu študentov museli neskôr zopakovať.1950 - V noci sa v celej Československej republike (ČSR) uskutočnila tzv. akcia K, pri ktorej Ľudové milície a Štátna bezpečnosť (ŠtB) prepadli a následne zlikvidovali mužské a ženské kláštory a uväznili mnohých kňazov. Perzekúcie sa najviac dotkli biskupov Jána Vojtaššáka, Michala Buzalku a Pavla Gojdiča, ktorých súd v roku 1950 odsúdil na doživotné odňatie slobody a občianskych práv. Od roku 1993 je tento deň pamätným dňom SR - Deň nespravodlivo stíhaných.1920 - V Československej republike (ČSR) sa konali voľby do poslaneckej snemovne už podľa všeobecného volebného práva. Voliť mohol každý, kto dosiahol vek 21 rokov.1990 - Oficiálne sa zmenil názov štátu na Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR). Tento názov platil do rozdelenia republiky 31. decembra 1992.2000 - Príslušníci špeciálnej policajnej jednotky rýchleho nasadenia vnikli do penziónu Elektra v Trenčianskych Tepliciach, ktorý vlastnil a kde býval expremiér Vladimír Mečiar. Predsedu Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS) predviedli na výsluch do Bratislavy. Čelil obvineniu z nezákonného vyplatenia odmien členom svojej vlády.1990 - Pápež Ján Pavol II. v rámci svojej návštevy ČSFR prišiel do Bratislavy s cieľom uctiť si pamiatku vierozvestov a patrónov Európy sv. Cyrila a Metoda. Na upravenom letisku vo Vajnoroch celebroval za prítomnosti státisícov veriacich slávnostnú omšu.1950 - Akcia P: V Prešove sa uskutočnil komunistickým režimom zorganizovaný sobor (zhromaždenie) gréckokatolíckej cirkvi, na ktorom bolo deklarované, že gréckokatolícka cirkev je v ČSR rozpustená a jej duchovní spolu s veriacimi sa stávajú veriacimi pravoslávnej cirkvi. Gréckokatolícka cirkev bola obnovená v júni 1968.2000 - Začali sa (trvali do 14. 5.) majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Petrohrade, na ktorých slovenskí reprezentanti získali strieborné medaily.30. apríla1955 - V Bratislave oficiálne otvorili priestory Parku kultúry a oddychu (PKO). Jeho programová činnosť sa začala takmer súbežne s jeho výstavbou. Už v roku 1954 využili časť jeho vnútorných priestorov pri oslavách 1. mája.1890 - V Bratislave, Liptovskom Mikuláši a v Košiciach sa prvý raz oslavoval 1. máj ako Sviatok práce.1960 - V Bratislave slávnostne otvorili zoologickú záhradu, ktorej zriaďovateľom bol vtedajší Národný výbor hlavného mesta Bratislavy.1970 - Začiatok vysielania druhého programu vtedajšej Československej televízie.1635 - Trnavský kardinál Peter Pázmaň podpísal a vydal zakladaciu listinu Trnavskej univerzity (1635 - 1777), ktorá mala spočiatku teologickú a filozofickú fakultu a po 32 rokoch ju rozšírili o právnickú a neskôr aj o lekársku fakultu.1840 - V Bratislave sa skončilo zasadanie uhorského snemu, na ktorom boli prijaté viaceré reformné zákony. Poddaným bolo umožnené vykúpiť sa z poddanstva, mohli sa slobodne zakladať továrne, Židia sa mohli usadiť kdekoľvek okrem stredoslovenských banských miest. Zároveň však boli prijaté zákony posilňujúce postavenie maďarského jazyka v mnohonárodnom Uhorsku.1990 - Zakladateľka rehoľného rádu Kongregácie misionárok lásky a nositeľka Nobelovej ceny za mier (1979) Matka Tereza navštívila Čadcu.2000 - Protokol o výmene ratifikačných listín k zmluve medzi Českou republikou (ČR) a Slovenskou republikou (SR) o spoločnom postupe pri delení federálneho majetku si vymenili vtedajší premiéri ČR a SR, Miloš Zeman a Mikuláš Dzurinda.1205 - Za uhorského kráľa bol korunovaný Ondrej II., známy tým, že v roku 1222 vydal Zlatú bulu, ktorá okrem iného obsahovala zoznam práv a slobôd uhorskej šľachty.1465 - Pápež Pavol II. vyhovel žiadosti kráľa Mateja Korvína založiť v Uhorsku Univerzitu Istropolitana (Universitatis Istropolitana, názov Academia Istropolitana pochádza zo 16. storočia) v Bratislave.1975 - Generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ) Gustáva Husáka zvolili za prezidenta Československej socialistickej republiky (ČSSR). Hlavou štátu bol do 10. decembra 1989.1970 - V peruánskych Andách zahynulo 14 československých horolezcov, keď ich tábor zasypala lavína kameňov uvoľnená silným zemetrasením.1920 - Mocnosti Dohody (Británia, USA, Francúzsko a Taliansko) a predstavitelia Maďarska podpísali v paláci Grand Trianon vo Versailles (Francúzsko) Trianonskú mierovú zmluvu, ktorá potvrdila rozpad Rakúsko-Uhorska a stanovila hranice nástupníckych štátov vrátane Maďarska.1550 - Levoču takmer zničil požiar. Okrem väčšiny mestských domov zhorela radnica s archívom a privilégiami. Zahynulo 60 ľudí.1990 - Začali sa prvé demokratické voľby do Federálneho zhromaždenia ČSFR, ktoré trvali do 9. júna. Na Slovensku zvíťazilo hnutie Verejnosť proti násiliu (VPN) nasledované Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH). Zastúpenie v parlamente získali aj Slovenská národná strana (SNS), Komunistická strana Slovenska (KSS) a koalícia Spolužitie - Maďarské kresťanskodemokratické hnutie (MKDH).2010 - Na Slovensku sa konali parlamentné voľby. Ich víťazom sa stala strana Smer-SD so ziskom 34,79 percenta hlasov, nasledovala Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ-DS) - 15,42%, Sloboda a Solidarita (SaS) - 12,14 percenta voličov, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) - 8,52 %, strana Most-Híd - 8,12 %, a Slovenská národná strana (SNS) - 5,07 %. Volebná účasť dosiahla 58,83 %.1870 - Objavili Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Do podzemia ako prvý zostúpil banský inžinier Eugen Ruffínyi za pomoci svojich priateľov poručíka Gustáva Langa a mestského úradníka Andreja Megu.1965 - Dunaj roztrhol 80 metrov hrádze pri Patinciach. Za pár hodín bola obec pod vodou. Popoludní toho istého dňa zaplavil Dunaj obec Ižu. Voda zatopila široké okolie a z Komárna urobila ostrov.2015 - V Bratislave sa konala demonštrácia proti migrantom, na ktorej utrpeli traja policajti zranenia. Asi 300 demonštrantov na nádvorí Bratislavského hradu narušilo priebeh cyklistických pretekov a napadlo návštevníkov podujatia. Organizátori, medzi ktorými bol aj cyklista Filip Polc, museli akciu zrušiť. Polícia zadržala 25 osôb, celkovo predviedla až 140 osôb.1955 - Začala sa v Prahe prvá celoštátna spartakiáda v bývalom Československu.1970 - Alexandra Dubčeka vylúčili z Komunistickej strany Československa (KSČ).1655 - V Bratislave korunovali za uhorského kráľa Leopolda I.1990 - Predsedníctvo SNR vymenovalo novú vládu SR na čele s Vladimírom Mečiarom, bola koaličnou vládou VPN a KDH2000 - Prezidenta SR Rudolfa Schustera v kritickom stave letecky prepravili na kliniku v rakúskom Innsbrucku.1870 - V Skalici začali vychádzať Katolícke noviny ako tlačový orgán Spolku sv. Vojtecha (SSV).2010 - Prezident SR Ivan Gašparovič prijal demisiu vlády SR premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Za novú premiérku vymenoval Ivetu Radičovú (SDKÚ-DS), historicky prvú ženu v tejto funkcii v SR. Radičová bola premiérkou do 4. apríla 2012.2000 - Slovenská pobočka Interpolu začala medzinárodné pátranie po v tom čase nezvestnom poslancovi NR SR a exriaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Ivanovi Lexovi. Polícia ho napokon zadržala 14. júla 2002 v Juhoafrickej republike.1960 - Národné zhromaždenie Československej republiky (NZ ČSR) schválilo novú, tzv. socialistickú ústavu, ktorá Československo deklarovala ako socialistický štát, a názov republiky sa následne zmenil na Československá socialistická republika (ČSSR). Článok 4 potvrdil mocenský monopol Komunistickej strany Československa, ktorú vyhlásil za vedúcu silu štátu. Zrušený bol 29. novembra 1989.1260 - V bitke pri Kressenbrune sa zrazili vojská vedené uhorským kráľom Belom IV. a českým panovníkom Přemyslom Otakarom II. V boji a na úteku prišlo o život takmer 20.000 vojakov kráľa Bela IV. Vzápätí Přemysl vtrhol do Uhorska. Po dlhšom rokovaní bol v apríli 1261 medzi oboma panovníkmi uzavretý mier, ktorý potvrdil aj sobáš Přemysla Otakara II. s vnučkou Bela IV. Kunhutou v októbri 1265.1950 - Československá vláda nariadením č. 112 zrušila všetky diecézne semináre a rehoľné vysoké školy a v Bratislave zriadila jedinú bohosloveckú vysokú školu - Rímskokatolícku cyrilo-metodskú bohosloveckú fakultu.2005 - Minister obrany Juraj Liška oznámil na hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne, že armáda od 1. augusta 2005 nebude povolávať brancov na výkon povinnej vojenskej služby.2010 - Minister financií Ivan Mikloš (SDKÚ-DS) podpísal rámcovú zmluvu o vytvorení Európskeho finančného stabilizačného mechanizmu. Podpis Slovenska pod euroval schválila vláda SR v ten istý deň na svojom mimoriadnom rokovaní.1860 - Na území Slovenska bolo pozorovateľné úplné zatmenie Slnka.1290 - V Ostrihome korunovali uhorského kráľa Ondreja III., posledného príslušníka z dynastie Arpádovcov.1860 - V Uhorsku vydali nariadenie, podľa ktorého sa úradnou rečou popri nemeckom jazyku stal aj maďarský jazyk. V 22 stoliciach sa mohol používať v úradnom styku aj slovenský jazyk.1920 - Najvyššia rada veľvyslancov na konferencii v belgickom meste Spa určila hranice medzi Československou republikou (ČSR) a Poľskom. Z územia ČSR bolo odčlenených 25 obcí, 584 štvorcových kilometrov a 24.700 obyvateľov.1975 – ČSSR sa zúčastnila na Konferencii o bezpečnosti a spolupráci, ktorá sa konala v Helsinkách. Konferencia schválila na nátlak Západu aj tzv. tretí kôš týkajúci sa ľudských a občianskych práv. Tým sa vytvorili pre československú opozíciu výhodné podmienky, keď jej činnosť bola aj napriek neustálej represii garantovaná medzinárodne platnou konvenciou podpísanou tiež ČSSR.2005 - Pri Bielom dome v Tatranskej Polianke vypukol najrozsiahlejší požiar vo Vysokých Tatrách od založenia Tatranského národného parku (TANAP) v roku 1949.1845 - Slovenskje národňje novini (Slovenské národné noviny) začali vychádzať v Bratislave. Ich vydavateľom a hlavným redaktorom bol Ľudovít Štúr a boli prvými politickými novinami Slovákov. Vychádzali do 9. júna 1848.2015 - Obyvatelia Gabčíkova odmietli v referende zriadenie dočasného utečeneckého tábora v objekte bratislavskej Slovenskej technickej univerzity (STU). Výsledok referenda však nebol záväzný pre orgány štátnej správy.1660 - Rakúsky cisár a uhorský kráľ Leopold I. potvrdil osobitnou Zlatou bulou založenie Košickej univerzity. K tradícii Košickej univerzity sa v súčasnosti hlási Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.1895 - V Budapešti sa konal kongres nemaďarských národov Uhorska. Kongres prijal program, ktorý odmietal maďarskú šovinistickú politiku, požadoval federalizáciu Uhorska, zavedenie všeobecného volebného práva a iné demokratické slobody.1940 - Pri Popradskom plese otvorili symbolický cintorín obetí Vysokých Tatier.2010 - Poslanci NR SR takmer jednohlasne vyslovili súhlas s pristúpením Slovenska k Európskemu finančnému stabilizačnému mechanizmu (EFSF), tzv. eurovalu. Slovenská účasť na 750-miliardovom balíku záruk pre krajiny, ktoré sa v budúcnosti ocitnú v podobných finančných problémoch ako v tom období Grécko, predstavovala takmer 4,4 miliardy eur.1920 - Bola podpísaná spojenecká zmluva medzi Československou republikou (ČSR, 1918 - 1939) a Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov (od roku 1929 Juhoslávia) o obrannom spolku pred Maďarmi.1685 - Spod tureckej nadvlády oslobodili pevnosť Nové Zámky.1830 - V Liptovskom Mikuláši sa uskutočnilo prvé predstavenie Divadla slovanského svato-mikulášskeho. Uviedli hru Jána Chalupku Kocúrkovo.1620 - Na sneme v Banskej Bystrici uhorské stavy zbavili Habsburgovcov uhorského trónu a za uhorského kráľa zvolili Gabriela Betlena.1950 - Začala sa trojdňová tzv. Akcia R, keď boli zlikvidované ženské rehole.2010 - Osem obetí a 15 zranených bola bilancia masakry v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Štyridsaťosemročný muž, nezamestnaný Ľubomír Harman, začal streľbu v jednom zo sídliskových bytov. Muža spacifikovala strelou do hrude polícia a ten si následne sám strelil do hlavy.1970 - Začalo sa celoštátne vysielanie rozhlasovej stanice Hviezda, ktoré nahradilo stanicu Československo.1995 - Michal Kováč ml., syn vtedajšieho prezidenta SR Michala Kováča, bol ilegálne a za asistencie Slovenskej informačnej služby zavlečený do Rakúska, kde ho zatkla polícia na základe zatykača Interpolu.1940 - Slovenský snem prijal zákon, ktorý vylúčil Židov z hospodárskeho a sociálneho života.1960 - Elektrifikovali poslednú slovenskú i československú obec - Zlatú Baňu.2000 - Belgická vláda rozhodla o dočasnej vízovej povinnosti pre občanov SR v dôsledku neúmerného množstva žiadostí o azyl zo strany slovenských občanov rómskeho pôvodu.1950 - Agentmi Štátnej bezpečnosti (ŠtB) bol zo svojho sídla v Spišskej Kapitule unesený biskup Ján Vojtaššák a dopravený do vyšetrovacej väzby v pražskej Ruzyni.1840 - Uviedli do prevádzky prvú konskú železnicu na území Slovenska na trase Bratislava - Svätý Jur v dĺžke 15,2 kilometra. Východisková stanica sa nachádzala pred bratislavským hotelom Carlton a cesta trvala jednu hodinu. Jej prevádzka bola zastavená v roku 1872. Bola to prvá konská železnica aj v rámci vtedajšieho Uhorska.2015 - Peter Sagan sa stal majstrom sveta v cestnej cyklistike. V Richmonde triumfoval po vynikajúcom finiši. Pre Slovensko vybojoval prvé historické zlato v najvyššej kategórii v mužskej cyklistike.1830 - V Bratislave sa konala posledná korunovácia uhorského kráľa. Ferdinanda V. korunoval za uhorského kráľa arcibiskup slovenskej národnosti Alexander Rudnay.1895 - Sprístupnili most medzi Ostrihomom a Parkanom (dnešným Štúrovom). S povolením panovníka Františka Jozefa I. most pomenovali po jeho dcére, princeznej Márii Valérii.1770 - V Uhorsku uverejnili kráľovský mandát Generale normativum in re sanitatis (Všeobecné nariadenie o úprave zdravotníckych pomerov).1895 - Rakúsko-uhorský cisár František Jozef I. podpísal zákon uhorského snemu, ktorým sa Židom priznala občianska a náboženská sloboda.1930 - Pri príležitosti návštevy prvého prezidenta ČSR Tomáša Garriguea Masaryka na Slovensku v Komárne slávnostne spustili na hladinu rieky Dunaj prvú československú vojenskú loď Prezident Masaryk.1740 - Na trón v Rakúsko-Uhorsku nastúpila po svojom otcovi Karolovi III. Mária Terézia. Akt korunovania za uhorskú kráľovnú sa oficiálne uskutočnil až 25. júna 1741, po zasadnutí uhorského snemu.1950 - Skončil sa (začal sa 19. 10.) vykonštruovaný proces s najznámejším partizánskym veliteľom Viliamom Žingorom, ktorý bol odsúdený na smrť a popravený 18. decembra 1950 v Bratislave.1945 - Československý prezident Edvard Beneš podpísal dekréty o znárodnení baní, niektorých priemyselných podnikov, bánk a poisťovní.1945 - Prezident Československej republiky (ČSR) Edvard Beneš podpísal zákon o konfiškácii majetkov Nemcov, Maďarov a kolaborantov bez náhrady.1990 - Slovenská národná rada (SNR) schválila jazykový zákon.1945 - Uskutočnila sa menová reforma a zaviedla sa nová menová jednotka koruna československá (Kčs). Výmena starých platidiel sa uskutočňovala v pomere 1:1.1815 - Cisár František I. povolil zriadenie pravoslávnej eparchie so sídlom v Prešove.2005 - V Bratislave zavraždili študenta Daniela Tupého. Jeho smrť vyvolala veľa dohadov a vlnu protestov proti neonacizmu.1935 - Československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk vymenoval novú vládu na čele s agrárnikom Milanom Hodžom - prvým Slovákom vo funkcii predsedu vlády Československej republiky (ČSR).1980 - Otvorili diaľnicu Praha - Brno - Bratislava v dĺžke 317 kilometrov.1605 - Veľkovezír Lalla Mehmet (Lala Mohamed) v Pešti vymenoval Štefana Bočkaja za uhorského kráľa a odovzdal mu aj kráľovskú korunu. Bočkaj však korunu prijal iba ako dar a titul kráľa neužíval.1635 - Slávnostne otvorili Trnavskú univerzitu, ktorú založil ostrihomský arcibiskup a kardinál Peter Pázmaň.1790 - V Bratislave korunovali za uhorského kráľa Leopolda II.1940 - Vojnová Slovenská republika (1939 - 1945) sa pripojila k Paktu troch mocností (Nemecko - Taliansko - Japonsko).2010 - Pod Tureckým vrchom v okrese Nové Mesto nad Váhom za účasti vtedajšieho ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Figeľa po takmer polstoročí prerazili prvý železničný tunel na území SR.2015 - Zdravotné sestry, ktoré boli dlhodobo nespokojné s riešením svojich požiadaviek, spustili akciu hromadných výpovedí.1820 - V Bratislave koncertoval vtedy ešte len deväťročný Franz (Ferenc) Liszt, neskôr významný hudobný skladateľ 19. storočia.1805 - Napoleonské vojská pod velením Louisa-Nicolasa Davouta obsadili pravý breh Dunaja a vstúpili do Bratislavy.1850 - Uhorský miestodržiteľ barón Karol Geringer zrušil v Uhorsku osobitné postavenie slobodných kráľovských miest.1970 - Ústredný výbor Komunistickej strany Československa prijal dokument Poučenie z krízového vývoja v strane a spoločnosti po XIII. zjazde KSČ. Tento dokument sa stal základom pre tzv. normalizáciu po potlačení Pražskej jari. Normalizácia znamenala pre mnohých ľudí výrazné obmedzenie ich práv.2015 - Konala sa protestná akcia učiteľov pod názvom Babysitting Day. Organizátorom protestu bola Iniciatíva bratislavských učiteľov (IBU). Zámerom protestnej akcie bolo pripomenúť, že mzda slovenských učiteľov sa neodvíja od trhových pravidiel a je na úrovni sumy, ktorú sú ľudia ochotní zaplatiť za opatrovanie detí.1975 - Do prevádzky uviedli druhú časť televízneho centra v bratislavskej Mlynskej doline a do užívania odovzdali (28 poschodí) 107,3 metra vysokú budovu.1990 - Federálne zhromaždenie ČSSR prijalo tzv. kompetenčný zákon, ktorý upravoval deľbu právomocí medzi Českou a Slovenskou republikou a federálnymi inštitúciami.1940 - Pre verejnosť otvorili Zimný štadión v Bratislave. Od 29. septembra 1995 nesie štadión meno nášho najznámejšieho a najúspešnejšieho krasokorčuliara Ondreja Nepelu.1850 - Sprevádzkovali železničnú trať Bratislava - Štúrovo.1935 - Prezidentom Československej republiky sa stal dovtedajší minister zahraničných vecí Edvard Beneš.2005 - Do civilu odišlo posledných 214 vojakov základnej vojenskej služby. Na Slovensku sa tak skončila éra povinnej vojenskej služby.1000 - V Ostrihome korunovali vojvodu Štefana za prvého uhorského kráľa so súhlasom nemeckého cisára Ota III. a pápeža Silvestra II.1805 - Bratislavským mierom, ktorý po bitke troch cisárov pri Slavkove podpísali v bratislavskom Primaciálnom paláci Rakúsko a Francúzsko, sa skončila tretia koaličná vojna.1890 - Cisár František Jozef slávnostne otvoril prvý pevný most cez Dunaj v Bratislave, známy pod menami Most cisára Františka Jozefa, Štefánikov most, Most Červenej armády, Starý most. Most dlhý 458,4 metra slúžil chodcom, železničnej, elektrickej a automobilovej doprave. V rokoch 2013 - 2015 ho rekonštruovali.1385 - Karol II. Malý bol korunovaný za uhorského kráľa.