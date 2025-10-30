4 Tenoři vydávajú vianočný album s názvom Vánoční 2025

< sekcia Slovensko
Album bude slávnostne pokrstený na exkluzívnom vianočnom galakoncerte 4 Tenorov v sobotu 6. decembra v pražskej O2 aréne.
Bratislava 29. októbra (TASR) - 4 Tenoři vydávajú vianočný album. Nesie jednoduchý a výstižný názov Vánoční a vychádza 7. novembra na CD i digitálne a 5. decembra bude uvedený tiež ako exkluzívne farebné vinylové LP. TASR informovala PR manažérka Adriana Nievelt.
V roku 2017 spojili Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal Bragagnolo prvýkrát svoje jedinečné hlasy a odvtedy si ako 4 Tenoři vydobyli pevné miesto medzi najrešpektovanejšími a najpopulárnejšími hudobnými formáciami na českej scéne. V priebehu niekoľkých rokov odohrali stovky vypredaných koncertov po celej Českej republike i na Slovensku a vlani sa predstavili i v legendárnej newyorskej Carnegie Hall. Na konte majú už tri platinové albumy, ku ktorým tento rok pridávajú štvrtý s vianočnými piesňami.
Na albume zaznie 10 svetoznámych vianočných evergreenov a navyše i zmes najobľúbenejších českých kolied. Vďaka citlivému výberu repertoáru producenta Janisa Sidovského a vydareným aranžmánom Františka Krtičku vznikla kolekcia skladieb, ktorá poteší fanúšikov všetkých generácií. Výrazným prvkom nahrávky je veľký orchester a sprievodná skupina 4 Tenorov i detský zbor, ktoré umocňujú slávnostnú atmosféru albumu. Nahrávanie sa realizovalo v štúdiách Českej televízie a v nahrávacom štúdiu SONO Studio, kde bola nahrávka tiež finálne zmixovaná a dokončená.
Na albume nechýbajú legendárne piesne Tichá noc, Malý bubeník, Ave Maria, Vánoční expres či titulná skladba Vánoční. Súčasnejšiu vianočnú klasiku zastupujú slávna Hallelujah Leonarda Cohena, Lennonova Happy Xmas (War Is Over) (v českej verzii Hodně štěstí), či muzikálová balada Vše psát od prvních řádků.
Album bude slávnostne pokrstený na exkluzívnom vianočnom galakoncerte 4 Tenorov v sobotu 6. decembra v pražskej O2 aréne. Koncert s názvom Vánoční přání ponúkne výnimočný program plný vianočných piesní, muzikálových hitov a legendárnych skladieb v sprievode Filharmónie Bohuslava Martinů a detského zboru.
