4 tipy ako variť ekologickejšie

Bratislava 8. marca (OTS) - Ekologické varenie je šetrné nielen k prírode, ale aj k peňaženke. Stačia pritom len malé zmeny a vaše každodenné varenie bude omnoho šetrnejšie. Pripravili sme pre vás 4 jednoduché tipy, ktoré je možné hneď aplikovať aj vo vašej domácnosti.Základom ekologického varenia je varenie doma, to znamená vyhýbanie sa kúpe hotových jedál. Áno, každodenné varenie môže byť náročné, no v jeden deň si viete pripraviť jedlo aj na viac dní.Najlepší spôsob, ako začať s ekologickým varením, je príprava jedálnička na celý týždeň. Vďaka premyslenému jedálničku bude príprava jedla rýchla a najmä šetrná. Správne pripravený jedálniček môže brať do úvahy aktuálne akcie vo vašom obchode a taktiež byť poskladaný tak, že na varenie môžete použiť zbytky z predchádzajúceho dňa.Jednou z výhod tohto prístupu je, že vám stačí ísť na väčší nákup raz do týždňa. Ušetríte tak financie, ktoré by ste počas nákupu minuli na nákup drobností a tiež pohonných hmôt, v prípade, ak chodíte na nákup autom. Zároveň ušetríte aj svoj čas, ktorý v dnešnej dobe patrí vôbec k tomu najcennejšiemu čo máme.Navyše obmedzením zbytočnej dopravy potešíte aj prírodu. Ak k svojmu plánovaniu nákupu ešte použijete výhradne online letáky, urobíte tak pre naše životné prostredie viac, ako by ste si mohli myslieť.Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako zvýšiť ekologickosť varenia, je rešpektovanie sezónnosti potravín a uprednostňovanie lokálnych dodávateľov. V praxi to znamená, že ak je sezóna čerstvých jahôd, uprednostnite ich napríklad pred exotickým liči. Väčšina ovocia a zeleniny je v kuchyni rôzne zameniteľná, netreba preto vždy siahať po exotických druhoch, ktoré k nám cestujú cez pol sveta.Nákupom lokálnych potravín získate kvalitnejšie a chuťovo lahodnejšie produkty. Áno, zvyčajne sú o niečo drahšie, no v tomto prípade sa za kvalitu naozaj oplatí priplatiť. V čase hlavnej sezóny v prípade väčšej úrody kúpite mnohé produkty za ceny porovnateľné s cenami v supermarketoch. Avšak kvalita porovnateľná nebude. Bude vyššia.Najväčšou výhrou isto bude vlastná záhradka. Ovocie a zelenina z vlastnej záhrady bude v kuchyni nenahraditeľným pomocníkom.Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko odpadu vzniká vo vašej kuchyni? Až takmer 40 % Slovákov vyhadzuje potraviny minimálne raz za týždeň . Ste medzi nimi aj vy? A je všetko to množstvo opodstatnené? Nie je možné niektoré potraviny či jedlá v kuchyni ešte opäť použiť?Prekvapíme vás, ale odpoveď je áno. V kuchyni sa dá ďalej pracovať s väčšinou potravín, či už ide o staré pečivo, odrezky z ovocia a zeleniny, nespotrebované cestoviny, ktoré boli prílohou v predchádzajúci deň, nedeľný vývar...Internet je plný nápadov, ako prerobiť niektoré jedlá a opäť ich využiť. Inšpirujte sa a obmedzte vyhadzovanie potravín. Ušetríte tak čas, peniaze a v neposlednom rade aj prírodu.Jedlo a potraviny, ktoré nemajú už možnosť na ďalšie využitie, vyhadzujte do kompostu. Ten si môžete vytvoriť sami na záhrade, prípadne nádoby na kompost už nájdete aj na mnohých sídliskách. Takže výhovorka, že bývate v byte, v tomto prípade už neobstojí.Jednoduché malé krôčiky k ekologickejšiemu vareniu môžete v domácnosti zaviesť postupne. Na začiatok stačia aj maličkosti ako je používanie pokrývok na hrncoch, pitie vody z kohútika, nákup len takých potravín, ktoré reálne spotrebujete, nevkladanie horúceho jedla do chladničky či zbytočné neotváranie rúry počas pečenia.Náš mozog je veľmi návykový . Postupným zavádzaním malých zmien si rýchlo zvykne na nové „móresy“ v kuchyni a vaše varenie bude zrazu šetrnejšie aj bez toho, aby ste sa nad tým museli zamýšľať.Ekologické varenie sa môže na prvý pohľad zdať byť ako veľká veda. A pritom ide o návyky, aké naše staré mamy používali bežne. To len my sme postupne od nich upustili a návrat k nim sa nám zdá byť niečim zložitým a pre mnohých nepredstaviteľným.