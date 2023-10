5 faktov o internete, o ktorých ste netušili

Foto: pexels.com/ PhotoMIX company

Bratislava 19. októbra (OTS) - Mladšie ročníky si už ani nepamätajú, aké to je fungovať bez neho. Aj napriek tomu, že ho používame každý deň, stále vie o jeho fungovaní široká verejnosť málo. Pripravili sme si preto päť prekvapivých faktov o internete a spoločnostiach, ktoré nám pomáhajú na ňom fungovať.Jednou z najčastejších domnienok je, že slovo WiFi je skratka dlhšieho názvu. Aj keď by sa prvá polovica slova dala pochopiť ako skratka slova wireless, nie je to tak. Toto slovo v skutočnosti neznamená nič špecifické. Bolo vymyslené, aby ladilo s konceptom bezdrôtového pripojenia. Jednoduché meno pre skvelý vynález. Internet je fascinujúci a s vynálezom WiFi a Bluetooth sa stal ešte zaujímavejším. V dnešnej dobe sú aj predmety každodenného použitia optimalizované na to, aby sa pripojili na internet a uľahčili vám tak život. Otázkou však je, či je to všetko nevyhnutné. Najextrémnejšie príklady zahŕňajú:Existuje celá sada inteligentného príboru, ktorý s vami komunikuje po pripojení a hovorí vám, či krájate správne, alebo akou rýchlosťou by ste mali jesť.Pravdepodobne ste už niekde zachytili reklamu na inteligentné zrkadlo. Nedá sa im uprieť funkčnosť. Vedia zmerať váhu, nastaviť cvičebný program alebo monitorovať zdravie pokožky.Aj keď sa to môže zdať nepravdepodobné, rifle, ktoré pripojíte k internetu, naozaj existujú. A nie sú úplne zbytočné. Ukazujú napríklad, ktorým smerom ísť alebo či meškáte na stretnutie.Je ťažké si predstaviť, že niečo bezdrôtové má hmotnosť. Internet však bol zvážený. Vedci spočítali, že internet váži približne 56 gramov. Túto hmotnosť má kvôli elektrónom, ktoré ho poháňajú a skladujú informácie.Čím viac informácií bude na internete, tým viac elektrónov bude potrebných na ich ukladanie, a hmotnosť internetu sa bude zvyšovať. Dnes je odhadovaných 56 gramov porovnateľných napríklad s hmotnosťou jahody.Jedným z hlavných dôvodov, prečo internet funguje tak perfektne, je jeho prepojenie. Veľké množstvo káblov, ktoré spájajú databázy a zosilňujú signál, je vedených pod vodou, konkrétne pod hladinou oceánov. Vďaka ich umiestneniu sa občas stáva, že na internet útočia žraloky Technologické spoločnosti, ktoré zabezpečujú fungovanie vyhľadávania na internete sa už roky snažia o zníženie karbónových emisií. Google a Yahoo zašli v kreatívnom riešení tohto problému ešte ďalej – svoj dopad na životné prostredia sa snažia znížiť zamestnávaním kôz. V roku 2009 sa Google spojil s firmou California Grazing, ktorá poskytuje tieto zvieratá na prenájom. Prenajali si 200 kôz, aby im pokosili ich hlavné sídlo v Mountain View.V roku 2023 v tej istej oblasti Google otvoril hotel pre svojich zamestnancov. Za strávenie noci v práci si zamestnanci zaplatia poplatok 99 dolárov. Výhodou má byť úspora cesty do práce a tým aj možnosť dopriať si dlhší spánok.