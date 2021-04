Babiš: Slovensko by malo mať prioritu pri uvoľňovaní hraníc

Praha/Bratislava 15. apríla (TASR) - Slovensko by malo mať prioritu pri uvoľňovaní režimu na hraniciach s Českou republikou, situáciu budú hodnotiť na budúci týždeň. Po rokovaní s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom v Prahe to vo štvrtok vyhlásil český premiér Andrej Babiš. Zatiaľ však nevedel povedať detaily uvoľňovania režimu na hraniciach.



"Z hľadiska krajín, ktoré sú okolo nás, Slovensko by určite malo mať prioritu. Budeme to riešiť, vieme, že tisíce študentov u nás študujú," pripomenul český premiér na spoločnej tlačovej konferencii s Hegerom.



Poukázal tiež na to, že hoci krajina začala tento týždeň "masívne" uvoľňovať opatrenia, stále je v nemocniciach vysoký počet hospitalizovaných. Ak sa situácia bude vyvíjať priaznivo, mohlo by Česko pristúpiť k ďalšiemu uvoľneniu od 26. apríla, to je však podľa neho najmä na epidemiológoch.



Hlavnou témou stretnutia s Hegerom bol podľa Babiša boj s pandémiou nového koronavírusu. Skonštatoval, že so slovenským partnerom majú spoločný názor na zahraničnú politiku Európy. "Hovorili sme tiež o oblasti obrannej spolupráce, obaja sme ocenili zapojenie slovenskej a českej armády v boji s ochorením COVID-19," skonštatoval.



Babiš zároveň informoval, že od mája majú českí a slovenskí vojaci spoločne pôsobiť v rámci poľného chirurgického tímu v Afganistane. "Slovensko vyšle svojich vojakov aj do Mali, čo ponúka nový priestor pre zdieľanie skúseností, pretože naša armáda je v regióne Sahelu veľmi aktívna," povedal Babiš.



Témou diskusie bol aj plán obnovy či oblasť energetiky. Partneri hovorili o dostavbe slovenskej elektrárne Mochovce a o českom projekte Dukovany. Zhodli sa, že jadrová energia je pre nich kľúčová.



V súvislosti s bojom proti pandémii Heger poznamenal, že veľkú úlohu zohráva vakcinácia. "Je dôležité, aby sme spoločne zabezpečili pre našich občanov čo najväčší počet vakcín," skonštatoval slovenský premiér.



V rámci návštevy sa Heger následne vo štvrtok stretáva s predstaviteľmi českého parlamentu - predsedom Senátu Milošom Vystrčilom a predsedom Poslaneckej snemovne Radkom Vondráčkom. Oficiálnu návštevu Českej republiky ukončí premiér položením venca k hrobu neznámeho vojaka na Národnom pamätníku na Vítkove.





(osobitná spravodajkyňa TASR Mária Šumichrastová)