A. Baránik musí zaplatiť sudkyni 70.000 eur a písomne sa ospravedlniť

Bratislava 12. júla (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Baránik (SaS) musí zaplatiť sudkyni Ayše Pružinec Erenovej náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 70.000 eur. Zároveň sa jej musí písomne ospravedlniť. Rozhodol o tom Krajský súd v Košiciach. TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Anna Pančurová. Na verdikt upozornil týždenník Plus 7 dní.



"Žalovaný je povinný žalobkyni zaplatiť náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 70.000 eur do 15 dní od právoplatnosti rozsudku," priblížila hovorkyňa.



Sudkyňa Krajského súdu v Bratislave a zároveň členka Súdnej rady SR Pružinec Erenová verdikt košického krajského súdu privítala. "Vnímam to ako určitú mieru satisfakcie za šesť rokov, odkedy sa začal tento spor," povedala pre TASR.



Rozhodnutie vo veci ochrany osobnosti a o náhrade škody bolo vyhlásené v závere júna bez prítomnosti žalobkyne a aj žalovaného. Keďže ešte nebolo doručené procesným stranám, zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť.



"Oboznámenie sa s odôvodnením rozsudku bude nanajvýš zaujímavé, pretože v doterajšom konaní sme predniesli veľmi závažné ústavné dôvody nášho presvedčenia, že žaloba by mala byť zamietnutá, a dokiaľ toto odôvodnenie nepoznáme, nemôžeme sa k nemu verejne vyjadrovať," reagoval pre TASR Baránik.



V roku 2021 uznal Baránika za vinného disciplinárny senát Slovenskej advokátskej komory (SAK). Konkrétne z porušenia povinnosti zachovávať vážnosť a dôstojnosť, ktorú vyžaduje postavenie advokáta. Túto povinnosť mal porušiť verejne prednesenými výrokmi na adresu sudkyne všeobecného súdu, v minulosti kandidátky na funkciu členky disciplinárneho súdu. Označoval ju za 'príslušníčku justičnej mafie', za 'ťažkú prieťahárku' či 'najväčšiu korupčníčku' na Krajskom súde v Bratislave.