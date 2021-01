Epidemiologička: Mýty o očkovaní môžu v spoločnosti prežiť desaťročia

Bratislava 7. januára (TASR) – Mýty o očkovaní môžu v spoločnosti pretrvať desiatky rokov, a to aj napriek vedeckým štúdiám, dokazujúcich ich nepodloženosť. Preto je dôležité overovať si fakty. Na sociálnej sieti ministerstva zdravotníctva na to upozornila epidemiologička Alexandra Bražinová.



Koncom 20. storočia v súvislosti s očkovaním proti osýpkam vznikla fáma, ktorá pretrváva doteraz, že toto očkovanie sa spája so vznikom autizmu. „Mýty sa dnes ľahko a rýchlo rozšíria a potom nasleduje pracné vysvetľovanie vedcov, ktorí sa snažia veľkými štúdiami dokázať, že sa to nezakladá na pravde. Napriek dôkazom a faktom o účinnosti vakcín mnohé mýty však pretrvávajú naďalej," poukázala Bražinová.



Očkovanie pritom podľa odborníčky spolu s antibiotikami a zlepšením hygieny patrí k najväčším výdobytkom vedy. Zdôrazňuje, že očkovanie je spôsob, ako nabudiť prirodzenú ochranu organizmu proti ochoreniam a je to aj najúčinnejšia prevencia.



Prvú vakcínu vynašiel britský lekár a chirurg Edward Jenner koncom 18. storočia. Bola to očkovacia látka proti pravým kiahňam. „Doktor zistil, že keď vezme hnis z pľuzgiera u ľudí, ktorí ochoreli podobným, ale miernym ochorením tzv. kravskými kiahňami a naočkuje tým zdravého človeka, človek si vybuduje imunitu a nemôže už ochorieť na ťažšie a smrteľné ochorenie pravé kiahne," priblížila Bražinová.



Slovo vakcinácia pochádza práve z toho vynálezu, po latinsky krava je vacca a slová vakcína a vakcinácia tak pochádzajú z ochorenia od kráv, ktoré sa prenieslo na ľudí.



„Mýty spojené s očkovaním sú rovnako staré ako samo očkovanie. Prvý mýtus vznikol práve s prvou vakcínou, kedy sa ľudia báli, že im z tejto vakcíny narastú rohy alebo kravská papuľa," opísala epidemiologička. Dodala, že na úrovni vtedajších vedomostí je to podobné ako s mýtmi v súčasnosti, ktoré ohľadom vakcín pretrvávajú.