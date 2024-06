A. Danko avizuje riešenie, týkajúce sa minimálnych dôchodkov

Bratislava 29. júna (TASR) - Podpredseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko avizuje riešenie, týkajúce sa minimálnych dôchodkov. Predstaviť ho chce na koaličnej rade, keď sa bude tvoriť rozpočet. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy v nadväznosti na diskusie o novom nastavení minimálnej mzdy, ktoré presadzuje minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). Predseda poslaneckého klubu opozičného PS Martin Dubéci v prvom rade apeluje na rozpočtové vyčíslenie dosahov opatrení.



Danko je presvedčený, že s Tomášom nájdu v téme minimálnej mzdy i minimálneho dôchodku kompromis. Chce, aby sa zmeny prijímali spolu. "Máme riešenie, ktoré ho prekvapí," povedal. Načrtol, že minimálny dôchodok chcú rozlišovať u ľudí nad 85 rokov, ktorí si už nevedia zarobiť a potrebujú ho mať aspoň na nejakej úrovni, aby si vedeli platiť domov dôchodcov. "My môžeme kategorizovať dôchodcov, to nemusí byť plošne," doplnil.



Dubéci hovorí o slede nápadov, ktoré majú obrovské vplyvy na rozpočet. "Minister práce a potom ďalší koaliční partneri strieľajú sumy, ktoré idú do stámiliónov," poukázal s tým, že potrebné je vyčísliť dosahy. Chýbajú mu opatrenia pre hospodársky rast a rozvoj ekonomiky. K zvyšovaniu dôchodkov či minimálnej mzdy by uvítal širokú odbornú diskusiu.



V otázke nového predsedu parlamentu Danko naďalej hovorí o politickom dlhu Hlasu-SD. Verí však v nájdenie dohody. "Som presvedčený, že najdôležitejšie je, aby sa prezident Peter Pellegrini porozprával s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a my kompromis nájdeme," dodal. Voľba predsedu Národnej rady SR je podľa Dubéciho úlohou koalície. "My sa do tohto nebudeme miešať," podotkol.



Po odvolaní poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) z postu predsedníčky výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby je podľa Dubéciho výbor paralyzovaný. "Dnes jednoducho neexistuje systém kontroly tajných služieb," upozornil. Nová nominácia je podľa neho na SaS, ktorej post patril. Danko na otázku o nástupcoch odvolaných šéfov výborov povedal, že je právo opozície navrhnúť si mená.



Líder SNS nesúhlasí, že zákony sa prijímajú s "horúcou hlavou". Poukázal na to, že legislatívny proces má tri čítania. "Máme právo zákony podávať, opravovať a máme silu ich schvaľovať," podotkol.