Danko chce hovoriť o cenách liekov a náraste minimálneho dôchodku

Bratislava 8. júna (TASR) - Zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov je prvým krokom k odstráneniu tohto prežitku. Myslí si to predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Hovoriť chce aj o cenách liekov či náraste minimálneho dôchodku.



"Naši dôchodcovia si to zaslúžia. Celý svoj život obetovali práci a teraz je na nás, politikoch, aby sme im podali pomocnú ruku. Samozrejme, nie je to jediné opatrenie, ktoré by som chcel pre nich presadiť. Baviť by sme sa mohli aj o cenách liekov, o náraste minimálneho dôchodku," povedal Danko s tým, že realizácia takýchto opatrení by si žiadala aj väčšiu politickú moc.



Slovenská národná strana zrušením koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov podľa neho plní svoje sľuby zo začiatku funkčného obdobia. Zopakoval tvrdenie SNS, že verejnoprávny rozhlas a televízia môžu fungovať aj bez koncesionárskych poplatkov. Danko doplnil, že každá pomoc pre seniorov napomáha k zlepšeniu ich životnej úrovne.



Parlament by sa mal balíkom sociálnych opatrení z dielne vládnej koalície zaoberať na júnovej schôdzi. Dohodli sa na tom lídri Smeru-SD, Mosta-Híd a SNS na rokovaní Koaličnej rady. Medzi balíčkom opatrení sú aj návrhy SNS na zníženie dane z príjmu právnických osôb, zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov či zavedenie nižšej dane z pridanej hodnoty pre vybrané druhy potravín.