A. Danko: Pre politické strany navrhneme finančné limity

Bratislava 22. júna (TASR) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko chce na najbližšej Koaličnej rade navrhnúť svojim partnerom, aby sa stanovili finančné limity pre politické strany. Týkať sa to má aj nových zoskupení vstupujúcich do politického ringu. Uviedol to v sobotu na tlačovej konferencii počas Snemu SNS.



Podľa Danka politická strana má byť financovaná od štátu a nemala by mať viac, ako môže získať pri dosiahnutí päťpercentného kvóra, ktoré je dané pre vstup subjektu do parlamentu. Dnes je to približne 3 milióny eur.



"Politika sa totiž dnes pre mnohých stala biznisom a marketingovou súťažou. So stranami, ktoré môžu získať od sponzorov desiatky miliónov eur, nie je možné súťažiť s programom," konštatoval. "Ak totiž budú parlamentné voľby na Slovensku súťažou milionárov a sponzorov, hodnoty, za ktoré bojovala aj SNS, budú na ústupe," dodal.



SNS na sneme schválila stanovy, ktoré sú podľa vedenia strany plne v súlade s nedávno prijatým zákonom o politických stranách. Od 1. septembra 2018 platia pravidlá, podľa ktorých politické strany musia ukázať na transparentnom účte, kto ich financuje, koľko peňazí od koho berú. Musia mať minimálne 300 členov, ak chcú kandidovať do parlamentu, musia jasne nastaviť pravidlá prijímania členov a musia transparentne nakladať s financiami.



Na Sneme SNS udelili aj vyznamenanie Rad Martina Rázusa, ktoré dostal historik, spisovateľ a súčasný poslanec Národnej rady (NR) SR za SNS Anton Hrnko. Toto ocenenie strana každoročne udeľuje osobnosti, ktorá sa významnou mierou zaslúžila o rozvoj národného povedomia a slovenskej štátnosti. "Do rodiny významných osobností ako pán Kvietik, Haťapka, pani Laščiaková či pán Hykisch pribudol historik, spisovateľ a poslanec NR SR za SNS Anton Hrnko," povedal Danko.



G. Matečná sa stala podpredsedníčkou SNS

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná sa stala podpredsedníčkou Slovenskej národnej strany (SNS). Do funkcie ju zvolili členovia strany na sobotňajšom Sneme SNS vo Zvolene.



"Je to pre mňa veľká zodpovednosť. Predovšetkým zodpovednosť voči ľudom, ktorí očakávajú, že Slovenská národná strana bude hájiť tie hodnoty, ktoré má nielen v programovom vyhlásení, ale ktoré sú jej vlastné v celej jej takmer 150-ročnej histórii," povedala pre TASR Matečná.



Tie hodnoty sú podľa nej slovenská kultúra, slovenský jazyk, ľudia, ktorí tu žijú, ale tiež ochrana sociálnych vymožeností či ochrana pôdy.



Ako ďalej uviedla, SNS musí pred blížiacimi parlamentnými voľbami zvýšiť aktivitu najmä v regiónoch Slovenska. "Musíme dokladať všetky naše činy faktami, pretože len fakty hovoria o tom, čo všetko sme pre ľudí už urobili," pripomenula.