A. Danko chce opäť kandidovať na šéfa SNS

Bratislava 1. septembra (TASR) – Šéf mimoparlamentnej Slovenskej národnej strany (SNS) a bývalý predseda Národnej rady SR Andrej Danko prijal politickú nomináciu a bude opäť kandidovať na post predsedu SNS. Danko to uviedol vo svojom vyhlásení, kde zároveň deklaroval dostatok síl na vytvorenie protipólu a zastavenie súčasnej vlády Igora Matoviča (OĽANO). SNS by si mala voliť svojho predsedu na sneme 12. septembra.



"Dozvedel som sa, že v parlamente už nikomu nevadí často kritizovaný rokovací poriadok, rekonštrukcia Bratislavského hradu či slávny stožiar. Nebolo to prvýkrát, keď nám až čas dal nakoniec za pravdu a mediálna kritika utíchla. Raz to boli rekreačné poukazy, paušálne výdavky, vyššie platy učiteľov či vojakov. Dnes som pochopil, že musím pokračovať ďalej," uviedol Danko. Rozhodol sa preto, že prijme výzvy Krajských rád SNS a bude znova kandidovať na post predsedu SNS.



To, že bude Danko opäť kandidovať na šéfa SNS, naznačil už v júli podpredseda SNS Anton Hrnko. Reagoval tak na Dankove cesty po regiónoch Slovenska v posledných mesiacoch. Hrnko odkázal Dankovi, že na čele s ním strana skončí. Nevidí preto inú cestu pre SNS ako zmenu vedenia.



SNS získala vo februárových parlamentných voľbách 3,16 percenta platných hlasov a nedostala sa do Národnej rady SR. V minulom volebnom období bola súčasťou vládnej koalície.