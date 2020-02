A. Danko plánuje zvolať mimoriadnu schôdzu v utorok

Bratislava 12. februára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko plánuje zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu v utorok (18. 2.) o 13.00 h. Do programu schôdze sa má zaradiť Istanbulský dohovor, zdvojnásobenie prídavkov pre rodičov, zavedenie 13. dôchodku, ako aj zrušenie diaľničných známok. Danko o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii.







Podľa šéfa parlamentu je minimálne 50 poslancov pripravených schôdzu podporiť. Jej zvolanie inicioval poslanecký klub Smeru-SD a SNS. Most-Híd avizoval, že so zvolaním schôdze nesúhlasí, naopak, opozičná ĽSNS ju podporuje.



Avizované témy schôdze sú podľa neho naliehavé spoločenské veci. Danko nevedel povedať, či a kedy by zvolal ďalšiu schôdzu v prípade, že by prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovala schválené zákony na mimoriadnej schôdzi. "Počkajme si, či ich prezidentka vráti alebo nie, ja musím vždy konať v zmysle zákona," povedal v tejto súvislosti.



V stredu vláda schválila návrhy zákonov, ktoré budú na programe mimoriadnej schôdze pléna. Ide o návrh na zrušenie diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest, návrh na zdvojnásobenie prídavku na dieťa, ako aj návrh na zavedenie 13. dôchodku. O všetkých týchto návrhoch má parlament rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.



Vláda tiež v stredu vyslovila nesúhlas s Istanbulským dohovorom a navrhuje NR SR, aby rovnako vyjadrila nesúhlas s týmto dokumentom. Aj touto témou by sa mali poslanci na mimoriadnej schôdzi zaoberať.