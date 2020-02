A. Danko: Istanbulský dohovor je v rozpore s Ústavou SR

Bratislava 10. februára (TASR) - Istanbulský dohovor je v rozpore s Ústavou SR, nemal by byť súčasťou právneho poriadku Slovenska. Na pondelkovej tlačovej konferencii po stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov to vyhlásil predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS). Nevidí význam v tom, aby sa ním zaoberal Ústavný súd (ÚS) SR. Hlava štátu podľa neho čaká na novú vládu, ktorá dohovor ratifikuje.



"NR SR jasne povedala, že SR nechce byť viazaná týmto dokumentom," vyhlásil Danko. V tejto súvislosti poukázal na Ústavu SR, v ktorej je definované manželstvo ako zväzok muža a ženy. Skonštatoval, že dohovor je problém, ktorý sa rieši dlhodobo. Odmieta, že sa téma politizuje pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami.



V konaní prezidentky SR Zuzany Čaputovej vidí alibizmus a naťahovanie času. Danko tvrdí, že hlava štátu môže čakať na novú liberálnu vládu, ktorá napokon k ratifikácii dohovoru pristúpi. Trvá preto na tom, aby v súvislosti s dohovorom konala už teraz.



Šéf parlamentu vysvetlil, že NR SR o znení Istanbulského dohovoru nemusela rokovať. Podľa jeho slov predbehla celý proces tým, že nečakala na návrh predsedu vlády, ale automaticky prijala uznesenie, ktorým dala najavo, že s ratifikáciou dokumentu nesúhlasí. "NR SR má plné právo prijať uznesenie a odmietnuť dohovor, čo sa stalo," dodal.



Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po pondelkovom stretnutí informoval, že žiada prezidentku, aby udelila splnomocnencovi vlády SR možnosť stiahnuť podpis z ratifikačnej zmluvy Istanbulského dohovoru. Stiahnutím podpisu sa vláda podľa jeho slov vysporiada s Istanbulským dohovorom.



Prezidentka informovala verejnosť, že navrhla premiérovi, aby sa pre Istanbulský dohovor vláda obrátila na ÚS, ak má pochybnosti o tom, či patrí do právneho a hodnotového prostredia Slovenska. Podotkla, že nebude stáť v ceste vôli väčšiny v parlamente, pokiaľ o pristúpení alebo nepristúpení k dohovoru rozhodne ústavne predpísaným spôsobom. To sa však podľa nej doteraz nestalo.