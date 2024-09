A. Danko: Je čas, aby L. Kamenický prišiel s tvrdým opatrením na banky

Bratislava 1. septembra (TASR) - Jednou z hlavných tém na rokovaní koaličnej rady bolo zdanenie bánk, ktoré presadzuje SNS. V nedeľnej diskusnej relácii O 5 minút 12 televízie STVR to povedal predseda SNS Andrej Danko. Štát by tak podľa neho okamžite získal na konsolidáciu verejných financií 500 miliónov eur.



"Hovorím, že si tu banky robia, čo chcú, a je najvyšší čas, aby Ladislav Kamenický (Smer-SD) prišiel s tvrdým opatrením na banky. A práve aj toto bola tvrdá téma na koaličke," povedal Danko. Podotkol, že štyri až päť najväčších slovenských bánk dosahuje zisky 300 - 500 miliónov eur, no napriek týmto ziskom zvyšujú úroky na úveroch. Predseda SNS zároveň potvrdil, že ak bude prijatá daň z bankových transakcií, nemala by sa týkať bežných ľudí.



Predseda poslaneckého klubu opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Martin Dubéci Danka upozornil, že problémom štátneho rozpočtu nie sú jednorazové, ale štrukturálne výdavky, ako napríklad dôchodky, ktoré musí štát platiť opakovane, a časť z nich presadili koaličné strany vrátane SNS.



Danko kontroval, že sa odmieta pozerať na deficit verejných financií, pokiaľ ľudia nedostanú peniaze aspoň na prežitie. "Keby som bol premiérom, presadím, aby sme si požičali oveľa viac peňazí, kašlem na nejaké dlhy, pretože tie dlhy majú všetci na západe, ale majú nemocnice, diaľnice, starajú sa o prisťahovalcov," dodal Danko.