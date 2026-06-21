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Danko: Kandidátom SNS na predsedu Žilinského kraja bude A. Lučanský
Vládu Danko podľa vlastných slov nerozbije, no s niektorými vecami nesúhlasí.
Autor TASR
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Bratislava 21. júna (TASR) - Kandidátom SNS na predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) bude poslanec parlamentu Adam Lučanský. V nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to povedal predseda strany Andrej Danko. Národniari postavia vlastného kandidáta aj v Prešovskom kraji, meno chcú oznámiť v priebehu budúceho týždňa. Šéf SaS Branislav Gröhling uviedol, že strana pôjde do parlamentných volieb samostatne a nebude vstupovať do žiadnych blokov.
„Vážim si, že Lučanský je členom SNS. Ukázal svoje charakterové a morálne vlastnosti tým, že nikoho nevydieral. Koho bude mať podporu, to záleží od koaličných partnerov,“ podotkol Danko. Neuvažuje o tom, že by na kandidátke bol Štefan Harabin či právnik Zoroslav Kollár. Zopakoval, že kandidátna listina bude zložená len z členov strany.
Gröhling taktiež vylúčil, že kandidátku SaS posilní Ivan Mikloš a Lucia Ďuriš Nicholsonová. Zároveň nemá informácie, že by mali niektorí členovia odísť zo strany k bývalému predsedovi SaS Richardovi Sulíkovi. „Budeme mať množstvo nových osobností na našej kandidátke,“ poznamenal Gröhling. Nechce spolupracovať ani s Maďarskou alianciou.
Vládu Danko podľa vlastných slov nerozbije, no s niektorými vecami nesúhlasí. „Začínam sa v tejto vláde cítiť nekomfortne, lebo moje nadšenie z toho, že sme mohli za tri roky urobiť viac, už utícha,“ skonštatoval. Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa navyše podľa neho nevie správať ku koaličným partnerom a likviduje ich. „Tak likvidoval Mečiara a Slotu, tak likvidoval Bugára a Danka a tak likviduje Šutaja Eštoka a Danka,“ skonštatoval.
Danko nevie, kto v septembri nahradí Tomáša Tarabu (nominant SNS) na poste ministra životného prostredia. Ako náhradu za poslanca Miroslava Radačovského má Danko štyroch kandidátov, s každým sa bude rozprávať.
Danko zároveň deklaroval, že v SNS nedovolí žiadny náznak rodinkárstva. Ak niekto niečo vie, môže podľa neho napísať mail a on sa s každým v rámci strany vyrovná.
V diskusii šéf SaS navrhol, aby okrem zvýšenej transparentnosti pri výbere nominantov došlo k zlúčeniu štátnych aktív do holdingov. Neboli by tam podľa Gröhlinga politickí nominanti a znížil by sa počet členov v dozorných radách a predstavenstvách. „Tým zabránite aj rodinkárstvu,“ podotkol.
Predseda SNS bude v stredu (24. 6.) rokovať s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD) o budúcoročnom rozpočte. Vyrovnaný rozpočet podľa neho nie je možný. Apeluje na to, aby sa štát nebál adresne si požičať peniaze a využil ich na dobudovanie diaľnic.
Pri tvorbe rozpočtu pôjde podľa Gröhlinga o bratovražedný krvavý súboj, pretože každý si bude chcieť niečo „uchmatnúť“. Slovensko je podľa predsedu SaS na gréckej ceste. Poukázal na šetrenie zo strany štátu, ide napríklad o zníženie počtu štátnych zamestnancov. Vyzýva aj na adresné 13. dôchodky. Ak by bola SaS vo vláde, jednou z priorít bude diaľnica Zemplín. Dane by nezvyšoval, ale zastropoval by ich. Nechce ani, aby sa vytvárali skupiny ľudí závislých od štátu, ale chce, aby mali ľudia peniaze a rozhodovali o nich samostatne.
„Vážim si, že Lučanský je členom SNS. Ukázal svoje charakterové a morálne vlastnosti tým, že nikoho nevydieral. Koho bude mať podporu, to záleží od koaličných partnerov,“ podotkol Danko. Neuvažuje o tom, že by na kandidátke bol Štefan Harabin či právnik Zoroslav Kollár. Zopakoval, že kandidátna listina bude zložená len z členov strany.
Gröhling taktiež vylúčil, že kandidátku SaS posilní Ivan Mikloš a Lucia Ďuriš Nicholsonová. Zároveň nemá informácie, že by mali niektorí členovia odísť zo strany k bývalému predsedovi SaS Richardovi Sulíkovi. „Budeme mať množstvo nových osobností na našej kandidátke,“ poznamenal Gröhling. Nechce spolupracovať ani s Maďarskou alianciou.
Vládu Danko podľa vlastných slov nerozbije, no s niektorými vecami nesúhlasí. „Začínam sa v tejto vláde cítiť nekomfortne, lebo moje nadšenie z toho, že sme mohli za tri roky urobiť viac, už utícha,“ skonštatoval. Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa navyše podľa neho nevie správať ku koaličným partnerom a likviduje ich. „Tak likvidoval Mečiara a Slotu, tak likvidoval Bugára a Danka a tak likviduje Šutaja Eštoka a Danka,“ skonštatoval.
Danko nevie, kto v septembri nahradí Tomáša Tarabu (nominant SNS) na poste ministra životného prostredia. Ako náhradu za poslanca Miroslava Radačovského má Danko štyroch kandidátov, s každým sa bude rozprávať.
Danko zároveň deklaroval, že v SNS nedovolí žiadny náznak rodinkárstva. Ak niekto niečo vie, môže podľa neho napísať mail a on sa s každým v rámci strany vyrovná.
V diskusii šéf SaS navrhol, aby okrem zvýšenej transparentnosti pri výbere nominantov došlo k zlúčeniu štátnych aktív do holdingov. Neboli by tam podľa Gröhlinga politickí nominanti a znížil by sa počet členov v dozorných radách a predstavenstvách. „Tým zabránite aj rodinkárstvu,“ podotkol.
Predseda SNS bude v stredu (24. 6.) rokovať s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD) o budúcoročnom rozpočte. Vyrovnaný rozpočet podľa neho nie je možný. Apeluje na to, aby sa štát nebál adresne si požičať peniaze a využil ich na dobudovanie diaľnic.
Pri tvorbe rozpočtu pôjde podľa Gröhlinga o bratovražedný krvavý súboj, pretože každý si bude chcieť niečo „uchmatnúť“. Slovensko je podľa predsedu SaS na gréckej ceste. Poukázal na šetrenie zo strany štátu, ide napríklad o zníženie počtu štátnych zamestnancov. Vyzýva aj na adresné 13. dôchodky. Ak by bola SaS vo vláde, jednou z priorít bude diaľnica Zemplín. Dane by nezvyšoval, ale zastropoval by ich. Nechce ani, aby sa vytvárali skupiny ľudí závislých od štátu, ale chce, aby mali ľudia peniaze a rozhodovali o nich samostatne.