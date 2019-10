A. Danko: Každá politická strana je zodpovedná za svoju nomináciu

Bratislava 23. októbra (TASR) - Každá politická strana je zodpovedná za svoju nomináciu. Povedal to predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) v súvislosti s údajnou komunikáciou podpredsedu parlamentu Martina Glváča (Smer-SD) s Marianom K., ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.



"Každá politická strana je zodpovedná za svoju nomináciu, mne neprináleží toto akokoľvek hodnotiť," povedal Danko. Je to podľa neho otázka Smeru-SD a musia si to vyriešiť vnútri strany. Danko zdôraznil, že ho zaujímajú konštruktívne veci a v takýchto situáciách "treba nechať konať tých, ktorí konať majú, a neohrozovať tých, ktorí s vecami nič spoločné nemajú".



Predseda Mosta-Híd Béla Bugár zdôraznil, že dôležitý je obsah komunikácie. "Nie je dôležité, kto s kým komunikoval, ale o čom. To znamená, že obsah je dôležitý," zdôraznil. Ak je obsah správ toxický, mal by Glváč zvážiť svoje zotrvanie vo funkcii. Bugár však považuje za dôležité počkať na výsledky vyšetrovania.



Nezaradená poslankyňa Veronika Remišová v súvislosti s Glváčovou kauzou vyzvala premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby zariadil okamžitý koniec Glváča na pozícii podpredsedu parlamentu a vo funkcii člena výboru pre kontrolu vojenského spravodajstva.



"Je neprípustné, aby človek, ktorý komunikoval s Marianom K. a jeho volavkou, pôsobil vo vysokej verejnej funkcii, dokonca kontroloval vojenské spravodajstvo a oboznamoval sa s utajenými skutočnosťami. Je to bezpečnostné riziko pre Slovensko. Pri Martinovi Glváčovi premiér postupuje podobne ako v prípade Jankovská, strká hlavu do piesku," tvrdí Remišová.



Glváč poprel tvrdenia vyplývajúce z jeho údajnej komunikácie s Marianom K., zverejnenej Denníkom N, o tom, že si s ním mal dohadovať biznis. Články o Threeme považuje za cielenú diskreditáciu jeho osoby a strany Smer-SD. Už zverejnená komunikácia podľa neho nesedí so skutočnosťou. Tvrdí, že sa s Marianom K. nestretol od roku 2012.



Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) uviedol, že o medializovanej komunikácii budú v Smere-SD hovoriť a nebudú ju prehliadať. "V prípade, že je to vážne, budú aj vážne dôsledky. V prípade, že sa ukáže, že to také vážne nie je, vážne dôsledky nebudú," doplnil.