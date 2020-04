A. Danko má opäť kandidovať za šéfa SNS, tvrdí E. Smolíková

Bratislava 19. apríla (TASR) - Andrej Danko bude pravdepodobne opäť kandidovať za predsedu SNS. TASR to povedala podpredsedníčka SNS Eva Smolíková. Ak sa Danko rozhodne kandidovať, má jej podporu. Danko je v súčasnosti stále predsedom strany, a to až do zvolenia nového šéfa. Voliť sa mal na májovom sneme, termín sa pre pandémiu nového koronavírusu presunul na 12. septembra.



Riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová pre TASR uviedla, že kandidáti na post šéfa strany ešte nie sú známi. Škopcová nemá informácie o tom, či bude Danko kandidovať. Smolíková, ani ďalší podpredsedovia Jaroslav Paška a Anton Hrnko neuvažujú, že by sa o tento post uchádzali.



Krízová situácia odsunula aj ďalšie plánované snemy strán, viaceré mimoparlamentné strany nemajú zvolené nové vedenie. Hnutie Progresívne Slovensko (PS) ešte nemá presný termín snemu. Riaditeľ komunikácie Ľubomír Ondrejkovič pre TASR povedal, že hnutie zvažuje jeho usporiadanie online formou. Kým nebude zvolený nový šéf hnutia, predsedom ostáva Michal Truban. Svoj záujem o post predsedníčky prejavila Irena Bihariová, Truban kandidovať nebude.



Pre elektronické hlasovanie sa rozhodla strana Spolu. Touto formou bude strana voliť nového predsedu na sneme 25. apríla. Kandidujú Juraj Hipš a Pavel Macko.



Presný termín snemu nemá ešte určený Most-Híd, kandidatúru na predsedu zvažuje exminister životného prostredia László Sólymos. KDH má voliť predsedu i vedenie hnutia na sneme, ktorý je nadplánový na 20. júna.