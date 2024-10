A. Danko: Názov klubu SNS sa meniť nebude, cítim od R. Huliaka zradu

Bratislava 1. októbra (TASR) - Názov poslaneckého klubu SNS sa meniť nebude a ani nemôže. Vyhlásil to predseda SNS Andrej Danko v reakcii na žiadosť poslanca Rudolfa Huliaka doplniť do názvu klubu SNS aj Národnú koalíciu. Danko to vníma ako zradu SNS, verí však, že koalícia nebude mať menej poslancov. Danko sa však dištancuje od Huliaka. Zároveň sa šéf SNS ospravedlnil poslankyni Lucii Plavákovej (PS) za vulgárne slová smerované k jej osobe od Huliaka, to isté očakáva od neho. Ako zradu tiež vníma Huliakovu podporu Hlasu-SD pri otázke predsedu Národnej rady (NR) SR.



"Poslanecký klub SNS si svoj názov nebude a nemôže meniť, pretože by to muselo schváliť plénum. Odmietam sa dať vydierať z pozície toho, že niekto nie je uspokojený. Mám mnohé iné názory, ktoré Rudolf Huliak presadzuje," skonštatoval Danko na utorkovej tlačovej konferencii. Z rozhodnutia Huliaka je šokovaný. "Ak bojujete s politickými súpermi, ako je aj Hlas, Smer alebo opozícia, ste zvyknutí na politický boj. Ale zrada vždy bolí a ja som dnes cítil zradu Rudolfa Huliaka," povedal Danko. Verí však, že klub neopustí a pripomenul Huliakove slová, že nezrádza koalíciu. "Ak by sa niekto tešil, že koalícia bude mať menej poslancov, nie je to pravda," dodal šéf SNS.







Danko považoval Huliaka za jedného z najbližších spolupracovníkov. Myslí si, že sa dohodol s Hlasom-SD v súvislosti s voľbou predsedu NR SR. O tento post sa sporí SNS a Hlas-SD, keďže podľa koaličnej zmluvy má naň nárok Hlas-SD, no záujem o funkciu má aj Danko. "V koalícii sme sa dohodli, že predsedom ostane Peter Žiga na základe poverenia, že sa sústredíme na prácu pre ľudí," skonštatoval.



Šéf SNS sa v mene strany ospravedlnil Plavákovej za "primitívne urážky". Dodal, že ospravedlnenie aj s kyticou pre poslankyňu očakáva od Huliaka už niekoľko dní. "Stojím si za tým, že Plaváková nemala byť v sále Národnej rady s dúhovou vlajkou, ale je mi úplne jedno akú má orientáciu, ide mi o poriadok v rokovacej sále," dodal. Reagoval tak na situáciu, keď minulý týždeň vykázal poslankyňu z rokovacej sály za nálepky na jej počítači.



Huliaka vyzval Danko k zodpovednosti. Spojenie národných síl na kandidátke SNS bola podľa neho ťažká práca. Situácia podľa neho nenaruší priebeh schválenia konsolidačného balíka. "Som presvedčený, že 79 poslancov podporí konsolidáciu aj štátny rozpočet," dodal.



Huliak je líder mimoparlamentnej strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti. Svoju žiadosť o zmenu názvu klubu v utorok odôvodnil tým, že on a poslanci Ivan Ševčík a Pavel Ľupták pôsobiaci v Národnej koalícii sú sami zodpovední za svoje činy a musia za ne niesť následky bez vplyvu na SNS.