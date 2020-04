Andrej Danko zvažuje definitívny odchod z politiky

Bratislava 19. apríla (TASR) - Andrej Danko odmieta úvahy o jeho opätovnej kandidatúre za predsedu SNS. Zvažuje definitívny odchod z politiky. Uviedol to pre TASR v reakcii na osobný názor podpredsedníčky SNS Evy Smolíkovej, ktorá povedala, že podľa nej Danko bude opäť pravdepodobne kandidovať. Uviedla tiež, že ak by kandidoval, mal by jej podporu. Nového predsedu má SNS voliť na sneme 12. septembra.



"Nikdy som sa nevyjadril, že budem kandidovať za predsedu SNS. Po neúspešných voľbách je prirodzené, že každý zloží funkciu. Desať rokov som pôsobil na úkor svojej rodiny a zdravia vo vysokej straníckej funkcii a zvažujem definitívny odchod z politiky, nie kandidovanie na funkciu predsedu SNS," uviedol Danko.



Dodáva, že vedenie štátu, ktoré máme dnes, ho každý deň svojím správaním utvrdzuje v tom, že ľudia si mýlia politiku s komédiou a hraním sa na politiku. "Nedôstojné statusy predsedu vlády a parlamentu na sociálnej sieti ľuďom nepomôžu riešiť ich problémy," podotkol Danko. Priznáva, že minulá vláda, v ktorej bola SNS členom, urobila aj chyby, ale problémy riešila a nevyhovárala sa. "Hlavne sme nehrali divadlo," doplnil.



SNS si bude nového predsedu voliť na sneme 12. septembra. Kandidáti ešte nie sú známi. Smolíková, ani ďalší podpredsedovia Jaroslav Paška a Anton Hrnko neuvažujú, že by sa o tento post uchádzali.