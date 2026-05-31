A. Danko nevidí dôvod na otvorenie schôdze NR SR k odvolávaniu Tarabu
Bratislava 31. mája (TASR) - Líder koaličnej SNS Andrej Danko nevidí dôvod na otvorenie schôdze Národnej rady (NR) SR v pondelok (1. 6.), ktorá sa má venovať aj návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS). Šéf opozičného PS Michal Šimečka trvá na tom, že Taraba nemá zostávať vo funkcii. Vyhlásili to v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.
„Politicky ja zajtra nevidím dôvod otvoriť schôdzu, pretože je vždy dôležité v rámci koaličnej zmluvy si korektne sadnúť s premiérom. Premiér má však najsilnejšie právo aj podľa ústavy,“ povedal Danko. Šimečka, naopak, trvá na potrebe Tarabu odvolať. „Nemá byť ministrom životného prostredia. Nie pre nejaké spory s pánom Dankom, ale preto, lebo ohrozuje slovenskú prírodu a stámilióny z plánu obnovy,“ podotkol.
Danko zároveň pripustil, že jedným z mien na náhradu Tarabu by mohol byť súčasný štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa. „Áno, jedno z mien, ktoré padá, je pán Kuffa a že to bude 30. septembra,“ povedal líder SNS. Zdôraznil, že prípadná rekonštrukcia vlády je v rukách premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Priznal, že viacerých ministrov by vymenil.
Šimečka povedal, že mu je jedno či sa vláda bude rekonštruovať. Mala by podľa jeho slov skončiť. Okrem iného skritizoval aj okolnosti v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove. Danko nevidí dôvody na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). „Ak by padol Robert Kaliňák z akéhokoľvek dôvodu, padne vláda, lebo neexistuje bližší politický človek Roberta Fica, ako je Robert Kaliňák. Sú ako dvojičky,“ uviedol.
V diskusii sa dotkli aj otázky zmeny ústavy, ktorá by mala zabrániť homosexuálnym párom, ktoré uzavreli manželstvo v zahraničí, domáhať sa uznania tohto manželstva na slovenských matrikách. „Sme za to, aby štát uznal nejakou formou, ideálne registrovanými partnerstvami, zväzok párov aj rovnakého pohlavia, lebo to je všade v Európe,“ povedal Šimečka. Nemyslí si však, že zmena ústavy má šancu. Danko sa v tejto súvislosti obáva rozširovania legislatívy. „Keď my akceptujeme zväzok rovnakého pohlavia, potom im musíme dať rovnaké práva a museli by sme im umožniť adopciu maloletých detí. Ja tvrdím, že dieťa nemôže byť adoptované do homosexuálneho zväzku a ono sa tomu nevie brániť a ja chcem chrániť dieťa. (...) To je problém, že legislatíva ide tak ďaleko salámovou metódou, že potom budú mať právo si adoptovať maloleté deti,“ uviedol.
