A. Danko: Nikto nemá právo ignorovať uznesenie NR SR

Bratislava 7. februára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) zdôraznil, že nik nemôže ignorovať uznesenie parlamentu. V súvislosti s Istanbulským dohovorom očakáva, že prezidentka SR Zuzana Čaputová bude hľadať spôsob, ako sa dá uznesenie naplniť. Nekonaním podľa neho prezidentka vytvára napätie. Verí, že v pondelok (10. 2.) si na spoločnom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov s prezidentkou a premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) vysvetlia svoje názory.



"Z pozície predsedu NR SR musím zaujať principiálny postoj. Nik, ani predseda vlády, ani prezidentka, ani ja ako predseda NR SR, nemôže ignorovať uznesenie NR SR," zdôraznil Danko na piatkovej tlačovej konferencii. Poznamenal, že budúci parlamentu možno bude hľadať v tomto procese "rôzne kľučky". Obáva sa, že napätie v spoločnosti je aj dôsledkom nekonania zo strany prezidentky.



Dodal, že Istanbulský dohovor by nemusel byť témou, keby sa prezidentka nevzpierala rozhodnutiu parlamentu a jasne konala. "Vytvára napätie a bude niesť plnú zodpovednosť za čokoľvek, čo sa bude diať v tejto téme, pretože do toho vnáša svoju kreativitu," skonštatoval.



Danko zároveň ocenil, že hlava štátu prijala návrh na spoločné stretnutie. Podotkol, že s rozpakmi vníma jej odkaz o tom, že uznesenie parlamentu má určité právne nedostatky a že nerozumie ani vyjadreniu premiéra o "technikáliách", ako sa s dokumentom vyrovnať.



Koordinátor Slovenského dohovoru za rodinu Erik Zbiňovský na tlačovej konferencii informoval, že plánované utorkové zhromaždenie s modlitbou, ktoré má byť výzvou prezidentke, aby dohovor odmietla, presunuli spred Prezidentského paláca na Námestie slobody v Bratislave. Vysvetlil, že nechcú, aby bolo narušené násilím a politickou aktivitou ĽSNS, ako aj Progresívneho Slovenska.



Danko začiatkom týždňa vyzval prezidentku Čaputovú, aby zorganizovala stretnutie troch ústavných činiteľov, na ktorom by prebrali pozíciu Slovenska k Istanbulskému dohovoru.



Prezidentka sa vyjadrila, že bude rešpektovať rozhodnutie parlamentu. Súhlasila so stretnutím ústavných činiteľov, aby sa o téme vecne pracovne porozprávali a najmä, aby zabránili zneužívaniu témy pred voľbami.



Premiér Pellegrini je podľa svojich slov pripravený zúčastniť sa na stretnutí. Za podstatné považuje najmä to, že v otázke Istanbulského dohovoru panuje jednota. "Nikto ho nechce nasilu schvaľovať a nasilu ratifikovať, rešpektuje sa väčšinový názor spoločnosti," reagoval v stredu Pellegrini. Podľa neho ide teraz len o "technikáliu", ako sa s dokumentom finálne vyrovnať.