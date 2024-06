A. Danko: Nové meno štatutára STVR by malo byť známe včas

Bratislava 25. júna (TASR) - Nové meno štatutára Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) by malo byť známe včas. Uviedol to podpredseda Národnej rady (NR) SR a šéf SNS Andrej Danko. Dodal, že ho má oznámiť podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD), ktorý je poverený riadením parlamentu. Verí, že štatutárom bude človek, ktorý má skúsenosť s riadením.



Žiga podľa slov Danka disponuje niekoľkými životopismi a je pripravený na variantu, že zákon o STVR sa podpíše. "Určite vám v pondelok oznámi meno, ja verím, že to bude človek, ktorý má skúsenosť s riadením a ktorý to medziobdobie zvládne tak, aby to nebol človek, nazvime to, z úplne inej brandže alebo ulice," dodal Danko na tlačovej konferencii. "Poverený predseda určite včas a príslušným spôsobom oznámi osobu, ktorú si vybral," skonštatoval. So záujemcami sa má Žiga podľa jeho slov aj stretnúť. Skritizoval Machaja za jeho manažovanie inštitúcie.



Šéf Výboru NR SR pre kultúru a médiá Roman Michelko (SNS) pripomenul, že štatutár má riešiť operatívu. "Štatutár má dostatok kompetencií, aby inštitúciu držal v chode, ale samozrejme, zásadné koncepčné veci budú až na legitímne zvolenom riaditeľovi," dodal.



Dočasný riaditeľ nemá podľa jeho slov dôvod robiť zásadné personálne ani programové zmeny. "Toto všetko bude až legitímny riaditeľ," dodal.



Opozičná poslankyňa Zora Jaurová (PS) považuje v tomto smere zákon za problematický. Myslí si, že "štvormesačné bezvládie" sa podpíše na fungovaní inštitúcie na minimálne rok. Poukázala na to, že zákon je napísaný tak, že v realite nebude riadny generálny riaditeľ štyri mesiace a minimálne tri mesiace ani rada. "Poveriť dočasného štatutára na celý jeden kvartál určite nejakým spôsobom ovplyvní chod inštitúcie, nehovoriac o tom, že jeho nebude nikto kontrolovať, pretože tá rada nebude," dodala.



Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa zmení na STVR. Riaditeľa má voliť deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi ministerstva kultúry. Poradným orgánom rady má byť deväťčlenná etická komisia. Vyplýva to zo zákona o STVR, ktorý minulý týždeň schválili poslanci NR SR. Zákon má byť v prípade podpísania prezidentom SR účinný od 1. júla. Dňom účinnosti zákona má zaniknúť funkcia súčasného šéfa RTVS Ľuboša Machaja aj mandát členov súčasnej Rady RTVS.