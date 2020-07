Danko obieha regióny, podľa Hrnka bude kandidovať na predsedu strany

Bratislava 26. júla (TASR) - Bývalý šéf Národnej rady SR Andrej Danko obieha regióny. Anton Hrnko naznačuje, že by mohol opäť kandidovať na predsedu strany. Danko kandidatúru nepotvrdil, nedávno hovoril, že kandidovať nemieni. Hrnko mu odkazuje, že na čele s ním strana skončí, vo vedení preferuje Radovana Baláža. SNS by si mala voliť predsedu na sneme 12. septembra.



"Nevyjadrím sa k týmto veciam, kým si nevypočujem zástupcov každého okresu," povedal Danko pre TASR. Dodal, že zatiaľ sa so všetkými nestretol. Zdôraznil, že sa vyjadrí, až keď obíde všetky okresné rady. Dodal, že vidí priestor aj na spoluprácu národných síl.



Hrnko na sociálnej sieti poznamenal, že Danko si hrozbami a sľubmi zaväzuje budúcich delegátov na snem. "Chodí po Slovensku (na ktoré si celé štyri roky nespomenul) a pokračuje vo svojom 'ich-erzählungu': 'Ja som sa poučil, ja už viem, ako to treba robiť, jedine ja som schopný stranu zdvihnúť opäť na nohy,'" priblížil. Tvrdí, že Danko desiatkam ľudí sľúbil post podpredsedu či miesto v prvej desiatke na kandidátke. "Sú to plané sľuby, lebo s tebou na čele SNS skončí!" adresoval Dankovi. Nevidí preto inú cestu pre SNS ako zmenu vedenia.



Deklaroval, že urobí všetko pre to, aby sa stal predsedom Baláž. Hrnko je presvedčený, že by obnovil kolektívne vedenie strany, "že by sa v SNS opäť vážil hlas a slovo jej členskej základne a že by mala opäť šancu osloviť slovenskú verejnosť".