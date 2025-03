A. Danko očakáva, že premiér bude vetovať pomoc Ukrajine

Bratislava 5. marca (TASR) - Podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) očakáva, že predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) bude vo štvrtok (6. 3.) na európskom samite vetovať pomoc Ukrajine. Predseda SNS to vyhlásil v stredu na tlačovej konferencii.



"Nedarí sa v tých silných štátoch meniť vlády, o to ťažšiu má pozíciu Robert Fico po boku s Viktorom Orbánom. Túto vládu podporujem ako predseda SNS aj preto, lebo ten hlas Slovenska, ale aj Maďarska a iných štátov v Bruseli zaznie," uviedol. Európska únia podľa neho stagnuje a potrebuje lídrov, akých má Slovensko dnes.







V Bruseli sa vo štvrtok uskutoční mimoriadny samit EÚ o podpore Ukrajiny a európskej obrane. Zvolaný bol s cieľom diskutovať o tom, ako reagovať na drastickú zmenu kurzu politiky USA k vojne na Ukrajine.



Premiér nesúhlasí s vojenskou ani finančnou podporou Ukrajiny. Navrhuje do záverov samitu EÚ vložiť výslovnú požiadavku na Ukrajinu, aby obnovila tranzit ruského alebo iného plynu cez svoje územie na Slovensko a do Európy. Odmietnutie návrhu SR podľa jeho slov výrazne skomplikuje prijatie záverov na samite. Môže sa podľa Fica stať, že zablokuje prijatie záverov, ktoré sa týkajú finančnej a vojenskej pomoci Ukrajine.