A. Danko očakával, že okrúhly stôl politických strán nebude

Bratislava 19. mája (TASR) - Predseda SNS Andrej Danko očakával, že utorkový okrúhly stôl lídrov politických strán nebude. Podľa neho nie je priestor niekoho obviňovať, ale ani hovoriť o generálnych gestách zmierenia. Zvolenému prezidentovi Petrovi Pellegrinimu poďakoval, že "cúvol". Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike. Podľa lídra KDH Milana Majerského treba zmierenie a upokojenie v krajine, hnutie bolo na okrúhly stôl pripravené. Obáva sa však, že politici budú situáciu eskalovať.



"Je falošné hovoriť o tom, že stretnutie v utorok by zmierilo spoločnosť," skonštatoval Danko.



Uznal však, že každý chce zmierenie. Pellegrinimu poďakoval, že ustúpil z iniciatívy okrúhleho stola a že Hlas-SD uznal, že takéto stretnutie je predčasné. S niektorými ľuďmi sa podľa neho debatovať nedá, čo považuje za problematické. "Neverím v premenu niektorých ľudí," poznamenal. Je však vďačný, ak sa rodí slušná opozícia, s ktorou je možné diskutovať. S Igorom Matovičom si ale za jeden stôl sadnúť odmieta.



Začiatkom budúceho týždňa očakáva okrem iného, že by mala byť porada k mediálnym zákonom. Presadiť chce v tejto oblasti nové pravidlá, napríklad o tom, čo je novinárska etika, o vzťahoch novinárov a politikov a rovnako i o tom, čo je ešte povinný politik od novinárov "strpieť". Novinára, ktorý má pravdu, nie je podľa neho možné umlčať. Budúci týždeň očakáva "nejakú formu" koaličnej rady, zasadnúť by mohol aj parlament.



KDH je podľa Majerského pripravené rokovať s každým o hľadaní riešenia a cesty na upokojenie situácie a zmierenie v spoločnosti. Za základný predpoklad pokoja považuje vnútornú ochotu byť lepším, spomína tiež sebareflexiu. Ako politici by mali krotiť svoj hnev, lebo aj to sa presúva do spoločnosti. Vyzýva na stavanie mostov, nie múrov. KDH bolo pripravené zúčastniť sa okrúhleho stola.



"Keď nezačneme od seba, nemôžeme očakávať, že spoločnosť zmení politikov," povedal Majerský. Výhrady treba hovoriť slušne a kultivovane, rovnako tak rozumne, konštruktívne a racionálne. Na protestoch nevidí nič zlé, spomenul napríklad tie v roku 1989. "Keby neboli ich, nesedeli by sme tu a nemohli by sme diskutovať," poznamenal Majerský. Poďakoval, že prišla sloboda, nie každý si ju však podľa neho vie vážiť. Vyjadril tiež obavy, že politici budú situáciu eskalovať. Odporúča upokojiť vášne a nájsť si k sebe cestu.