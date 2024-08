A. Danko odsúdil útok na Š. Kuffu, verí vo vyšetrenie incidentu

Bratislava 19. augusta (TASR) - Podpredseda parlamentu a líder koaličnej SNS Andrej Danko odsúdil útok na štátneho tajomníka envirorezortu Štefana Kuffu. Verí, že to polícia vyšetrí. Uviedol to v reakcii na nedeľňajší (18. 8.) incident počas divadelného predstavenia v obci Malá Franková v okrese Kežmarok.



"Predstavenie nebolo vhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov. Štefan Kuffa na to upozornil. A v tom návale emócií, samozrejme, vznikol konflikt, čo si však myslím, že žiaden 'slniečkar', ak sú teda takí mierumilovní, by nemal oceľovou tyčou zaútočiť na Štefana Kuffu," poznamenal šéf národniarov na sociálnej sieti.



Útok nazval brutálnym a odsúdil ho. "Verím, že ak to bol zamestnanec košického Národného divadla, tak veľmi rýchlo skončí," dodal. Incident by mal byť podľa Danka poučením pre organizátorov, že by mali upozorniť na to, ak predstavenie nie je vhodné pre maloleté deti.



Divadelné predstavenie v obci Malá Franková narušil v nedeľu incident. Herci Národného divadla Košice ho tak neodohrali celé. Do predstavenia mal vstúpiť Kuffa a zastaviť ho. Nasledovať mala hádka medzi ním a divákmi. Štátny tajomník envirorezortu tvrdí, že bol pri incidente napadnutý.