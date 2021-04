Danko ponúkol Hegerovi pomoc so Sputnikom, Čechom dohaduje stretnutia

Bratislava 15. apríla (TASR) - Predseda mimoparlamentnej SNS Andrej Danko, ktorý pôjde s českou delegáciou do Moskvy na rokovanie o vakcíne Sputnik V, oslovil v súvislosti so situáciou okolo vakcíny slovenského premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Tvrdí, že chce pomôcť. Zatiaľ odpoveď nedostal. TASR to povedal bývalý predseda Národnej rady SR Danko.



Do Ruska sa česká delegácia chystá v pondelok (19. 4.), rokovania majú byť v utorok (20. 4.). Danko tvrdí, že českej delegácii na čele s českým ministrom vnútra a zahraničných vecí Janom Hamáčkom dohodol stretnutia a pomáha s technickou prípravou rokovaní. "Dohodol som možnosti odberu vakcíny aj stretnutie s ministrom priemyslu a obchodu Denisom Manturovom," uviedol Danko s tým, že podrobnosti okolo vakcíny si má česká strana dohodnúť sama. Poukázal na to, že pre jeho kontakty v Rusku ho kontaktujú politici z rôznych štátov.



Hamáček chce v Rusku rokovať o "prípadných dodávkach Sputnika V po jeho schválení Európskou liekovou agentúrou (EMA)". "Mám potvrdenú schôdzku s Denisom Manturovom. Bude ma sprevádzať Andrej Danko," priblížil Hamáček. Účasť Danka na rokovaní vysvetľuje tým, že "využíva všetky kontakty, ktoré má vo svete, aby pre našich občanov zabezpečil potrebné vakcíny".



Dovoz a použitie ruskej vakcíny presadzuje aj český prezident Miloš Zeman. Vládni politici však na rozdiel od neho jednotne trvajú na nutnosti schválenia vakcíny Sputnik V zo strany EMA. Český premiér Andrej Babiš označil Hamáčkovu cestu za zbytočnú. "Vakcíny nie sú agenda pána Hamáčka a táto cesta nie je ideálna," doplnil Babiš pre portál Blesk.cz s tým, že Česko už má konkrétnu ponuku.



Slovensko už pred časom Sputnik V od Ruska nakúpilo. Nákup vyústil do výmeny vlády, kabinet Igora Matoviča nahradila Hegerova exekutíva. Okolo vakcíny sú na Slovensku naďalej problémy, Rusko požiadalo o jej vrátenie, prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala na zverejnenie zmluvy o vakcíne.