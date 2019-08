A. Danko: Predkladáme opatrenia, ktoré neovplyvnia štátny rozpočet

Kamenický vyzval ministrov, aby spoločne začali šetriť. Podľa Danka však prepad ekonomiky zastavilo zavedenie rekreačných poukazov.

Bratislava 15. augusta (TASR) - Opatrenia, s ktorými prišla koaličná SNS, podľa jej predsedu Andreja Danka mali pozitívny vplyv na slovenské hospodárstvo. Podľa neho ekonomike pomohlo napríklad zavedenie rekreačných poukazov. Danko tak vo štvrtok reagoval na výzvu ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), aby ministri začali spoločne šetriť v dôsledku spomaľovania ekonomiky.



Slovenská ekonomika v druhom štvrťroku tohto roka spomalila tempo rastu na 1,9 %. Kamenický po zverejnení štatistík v stredu (14. 8.) uviedol, že ak bude ekonomika v spomaľovaní pokračovať aj v druhom polroku, situácia bude vážna. Preto vyzval ministrov, aby spoločne začali šetriť. Podľa Danka však prepad ekonomiky zastavilo zavedenie rekreačných poukazov. "Minulý rok mi minister financií hovoril, že to bude veľmi zlé opatrenie pre ekonomiku, ale ukazuje sa, že návštevnosť regiónov, hotelov, spotreba pohonných látok, ekonomiku štartuje," tvrdí Danko.



Tiež odmieta, že by zavedenie osobitného odvodu pre obchodné reťazce zvýšilo ceny. Nakoniec bol odvod zrušený a podľa Danka ceny rastú šialene ďalej. "Naše opatrenia neovplyvňujú tento prepad. Veľkým problémom ekonomiky je cena energií, niektoré príplatky, ktoré boli zavedené a v každom prípade budem čakať od ministra financií Ladislava Kamenického aj uznanie toho, že naše opatrenia štátnu kasu nestáli nič, naopak, do štátnej kasy peniaze prinášali," vyhlásil Danko.



Zároveň tiež uviedol, že opatrenia s vplyvom na štátny rozpočet, už boli politicky dohodnuté. Vyčíslil, že napríklad zníženie dane z pridanej hodnoty na zdravé potraviny bude mať vplyv v objeme 95 miliónov eur. "Do budúcnosti by sme sa nemali báť zaviesť daň z cukroviniek, digitálnu daň a ďalšie. Toto sú opatrenia, ktoré však treba posúdiť na Koaličnej rade," myslí si Danko.



SNS okrem toho plánuje zaviesť rekreačné poukazy pre všetkých zamestnancov a presadzuje aj vznik ministerstva cestovného ruchu a športu. Tieto opatrenia by však mali začať platiť až od 1. januára 2021 a podľa Danka teda neovplyvnia štátny rozpočet na budúci rok. "Naše zákony nebudú žiadnym prekvapením. My nepodávame zákony, ktoré ovplyvnia už predpokladaný a pripravovaný štátny rozpočet. Určite nechceme ultimatívne tlačiť svojich koaličných partnerov. Preto som ich aj poprosil, aby rozumne debatovali o minimálnej mzde, lebo môže podstatne ovplyvniť hospodárenie štátu," uviedol Danko. SNS tiež naďalej trvá na tom, aby sa znížila daň z príjmu právnických osôb na 15 %, zrušili sa koncesionárske poplatky pre dôchodcov, klesla DPH na printy. "Bude to racionálny balík, tak ako boli rekreačné poukazy," dodal Danko.