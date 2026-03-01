< sekcia Slovensko
A. Danko: Pri voľbe zo zahraničia je veľa protiústavných prvkov
Autor TASR
Bratislava 1. marca (TASR) - Podpredseda Národnej rady SR a šéf SNS Andrej Danko si myslí, že pri voľbe poštou zo zahraničia je veľa protiústavných prvkov. Zároveň vylúčil, že by chcela koalícia voľbu zo zahraničia zrušiť. Predseda národniarov to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.
Spresnil, že jedným zo základných prvkov voľby je čas rozhodnutia, s tým, že keď prebieha volebná kampaň, každý občan by sa mal v deň voľby rozhodovať na základe prebiehajúcej kampane. „Ak máme voľby v zahraničí nastavené na nejaký dlhší časový úsek, nie je to spravodlivé, pretože je narušená rovnosť prístupu a posúdenia politikov,“ podotkol Danko. Vysvetlil, že snahou koalície je, aby ľudia v zahraničí prišli v deň volieb na nejaké miesto v určitom čase a mali v daný deň možnosť rozhodnúť sa tak ako všetci občania SR.
Danko v tejto súvislosti informoval, že SNS pripravuje zákon k zjednoteniu archivácie a systémov prieskumných agentúr. Odôvodnil to tým, že niektoré agentúry nedokážu zdokladovať finančné prostriedky, ktoré dávajú na call centrá. SNS má takisto podľa jeho slov v pláne pripraviť asi osem zákonov, ktoré sa týkajú pomoci ľuďom v dôchodkovom veku, mladým ľuďom pri brigádnických prácach či zníženia daní. Danko vyhlásil, že SNS príde s revolučnými riešeniami pre živnostníkov. „Máme pripravený zákon, že ak živnostník zarába do 10.000 eur, bude si môcť od štátu kúpiť licenciu za 2000 eur, pretože je dnes nelogické, že potrebuje zarobiť aspoň 450 eur mesačne, čo je dokopy 5000, to znamená, ak živnostník nezarobí 5000, 5000 odvádza štátu,“ priblížil Danko.
V relácii sa dotkli aj viacerých iných tém z domácej politiky. Danko napríklad vylúčil, že si vie predstaviť premiéra Roberta Fica (Smer-SD) ako sudcu Ústavného súdu SR. Pripomenul, že by ho chcel vidieť vo funkcii prezidenta. Danko takisto podotkol, že mu chýba komplexná novela trestných kódexov.
