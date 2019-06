A. Danko pripúšťa verejnú voľbu kandidátov na ÚS

Predseda parlamentu dodal, že on volil šiestich kandidátov vrátane štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Editu Pfundtner či bývalého šéfa Siete Radoslava Procházku.

Koalícia mala podľa neho vo voľbe kandidátov ústavných sudcov šiestich uchádzačov. "Je ale na slobodnom výbere poslancov, ako budú voliť," povedal Danko na brífingu po voľbe. Dodal, že on volil šiestich kandidátov vrátane štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Editu Pfundtner či bývalého šéfa Siete Radoslava Procházku.



Danko pripustil konflikty na Koaličnej rade. Na otázku o predčasných voľbách uviedol, že ak by premiér Peter Pellegrini a predseda Smeru-SD Robert Fico mali hovoriť iné, mali by si v koalícii povedať, ako a či ďalej.



Na otázku o predčasných voľbách s októbrovým termínom reagoval poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) tým, že ho otázka zaskočila. "Aj keď sú nejaké komunikačné problémy v rámci koalície, určite ich nebudeme riešiť cez médiá," doplnil.



O tom, ako v Smere-SD volili kandidátov, hovoriť nechcel. "Rešpektujem tajnosť voľby, nechcite odo mňa detaily. Tiež som očakával, že bude zvolených viac kandidátov," povedal s tým, že v utorok (25. 6.) bude druhé kolo, v ktorom môžu doplniť zvyšný počet kandidátov.