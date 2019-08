A. Danko priznal, že sa raz stretol s Marianom K., netykajú si

Podotkol, že s nikým z obvinených z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nemá nič spoločné.

Bratislava 15. augusta (TASR) - Predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko priznal, že sa v roku 2014 jediný raz stretol s Marianom K., ktorý je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Vyhlásil to Danko na štvrtkovom brífingu v Bratislave. Odvtedy nemal s Marianom K. žiadne osobné stretnutie, ani si s ním netyká.



"Dostal som od neho ponuky od modrého z neba po financie a rôzne výhody. Môže to potvrdiť aj Boris Kollár, Marian K. a aj ďalší, že som na žiadne ich žúrky, oslavy a iné výhody nenabehol," povedal Danko. Od roku 2014 sa s Marianom K. podľa jeho slov osobne nestretol, vnímal však, že ho podceňuje. "Vylučujem akékoľvek podklady, akúkoľvek snahu aj z jeho strany využiť moju funkciu a za tým si stojím," poznamenal predseda parlamentu. Ako doplnil, stretnutie s Marianom K. trvalo dve hodiny. Danko povedal, že v trezore Mariana K. ani nikoho iného nemôžu byť žiadne nahrávky obdobné niektorým opozičným lídrom.



Podotkol, že s nikým z obvinených z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nemá nič spoločné. "Nespájajte meno SNS a mňa s tými ľuďmi, žiadne výhody sme im neposkytovali. Čas ukáže, v akom rozsahu a čoho bol (Marian K. – poznámka TASR) schopný, keď som ho odmietol," povedal.



Danko potvrdil, že mu meno Alena Zs. nič nehovorí. "Neviem, či mi niekto písal alebo ma kontaktoval," povedal. Na Silvestra, keď si mal podľa Threemy s Alenou Zs. písať, mu vraj chodia tisícky správ a zo slušnosti odpisuje takmer každému.



Predsedu parlamentu zároveň udivuje, ako sa manipuluje s vážnymi vecami. Médiá "spájajú možné s nemožným". Podľa neho by malo každému záležať, aby bola vyšetrená vražda novinára a jeho priateľky.



Denník N vo štvrtok informoval o prepisoch správ medzi Marianom K. a Alenou Zs. Obidvaja figurujú v prípade Kuciakovej vraždy. Z nich má vyplývať, že Alena Zs. si so šéfom parlamentu písala a pýtala sa ho na zákulisné informácie. Spomína sa v nich aj to, že mu mal Marian K. poslať podklady do televíznej diskusie, ktoré pripravoval Peter Tóth. Ten v prípade Kuciakovej vraždy vystupuje ako svedok. O tom, že sa Alena Zs. kontaktovala so šéfom parlamentu, mal vypovedať aj ďalší z obvinených Zoltán A.