Danko rešpektuje rozhodnutie Kisku zatiaľ nevymenovať nových sudcov ÚS

Nevymenovať ústavných sudcov je podľa Danka právom prezidenta.

Bratislava 22. mája (TASR) - Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) rešpektuje rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku nevymenovať nových ústavných sudcov, kým nebude mať k dispozícii ich potrebný počet. Dohody v koalícii sa podľa neho nerodia ľahko. Dodáva, že zodpovednosť v tejto situácii má okrem koalície aj opozícia a prezident. Podľa vlastných slov sa bude snažiť, aby ďalšia voľba kandidátov na ústavných sudcov bola na júnovej schôdzi.



Nevymenovať ústavných sudcov je podľa Danka právom prezidenta. Pripomína, že nikdy sa nepodarilo vybrať všetkých ústavných sudcov na prvýkrát. "Myslím si, že prezidentská kancelária má v tomto momente dostatočný počet kandidátov na to, aby obsadila ďalšie miesta na Ústavnom súde, ale, samozrejme, rešpektujem rozhodnutie prezidentskej kancelárie a urobím všetko pre to, aby sme v ďalších kolách zvolili potrebný počet," uviedol s tým, že Ústavný súd SR je funkčný a treba sa sústrediť na "skutočné a vážne problémy, ktoré trápia túto spoločnosť".



Konsenzus v koalícii sa podľa šéfa parlamentu nerodí ľahko, upozorňuje tiež na rokovania v opozícii. "Garantujem vám, že opozičné strany si nesadli ani raz spolu a zodpovedne k výberu ústavných sudcov. Odmietam, aby táto zodpovednosť bola dávaná len vo vzťahu k nám. Vyriešili sme v minulosti iks problémov, ktoré ľudia nevnímali a brali ich ako samozrejmosť," pripomenul s tým, že zodpovednosť je aktuálne na pleciach opozície, koalície, ale aj prezidentskej kancelárie. "Ak bude každý vidieť len svoje, tak ústavní sudcovia nebudú zvolení nikdy," doplnil.



Danko ešte nevedel povedať, kedy bude ďalšia voľba kandidátov na ústavných sudcov. "Pokúsim sa to zosúladiť, aby sme to stihli k júnovej schôdzi. Musíme sa poučiť z tých procesov a chýb, ktoré vznikajú v procese voľby," pripomenul.



Kiska poslancov kritizuje za to, že si podľa neho opakovane neplnia svoju ústavnú povinnosť a nevolia potrebný počet kandidátov. Napriek tomu, že koalícia hovorila o snahe zvoliť čo najviac kandidátov, podarilo sa vybrať len štyroch. V utorkovej (21. 5.) voľbe zvolili poslanci Pavla Boroňa, Mareka Tomašoviča a Martina Vernarského, v stredu k nim pridali Patrika Palšu. Vyberali z 24 uchádzačov. Bude preto ďalšia voľba.



Na Ústavnom súde SR sa aktuálne nachádza sedem z celkového počtu 13 ústavných sudcov. Pôvodne z ôsmich zvolených kandidátov prezident SR Andrej Kiska vymenoval troch nových ústavných sudcov, čím sfunkčnil plénum Ústavného súdu. Za predsedu ÚS vymenoval Ivana Fiačana.