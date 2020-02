A. Danko sa ospravedlnil prezidentke: Moje slová boli nepochopené

Bratislava 4. februára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko sa ospravedlnil prezidentke SR Zuzane Čaputovej v súvislosti so svojimi výrokmi počas januárovej schôdze parlamentu. Dodal, že došlo k nepochopeniu jeho slov. Od hlavy štátu Danko chce, aby neslúžila politickým záujmom Progresívneho Slovenska (PS). Podľa svojich slov k nej bude mať vážnosť a úctu vtedy, keď bude prezidentkou všetkých občanov. Podľa šéfa parlamentu tiež Čaputová svojimi výrokmi legitimizuje ĽSNS.



"Ospravedlňujem sa aj teraz, či vo vzťahu k Prezidentskému palácu, prezidentke, alebo vo vzťahu k občanom SR, ktorých sa dotklo moje vyjadrenie," povedal Danko na utorkovej tlačovej konferencii. Dodal, že došlo k nepochopeniu jeho slov. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) vo svojom podaní na parlamentný mandátový a imunitný výbor podľa Danka účelovo splietol slovo úcta so slovom dôstojnosť, ktoré naozaj použil. "Slovo dôstojnosť vnímam ako vážnosť," uviedol s tým, že si želá, aby mal úctu a vážnosť k prezidentke vtedy, keď bude konať v prospech všetkých politických strán. Podľa Danka by mala Čaputová ukázať, že je prezidentkou všetkých občanov.



Danko v tejto súvislosti dodal, že prezidentka prišla do paláca z PS, síce sa v ňom postupne zbavuje ľudí z tohto hnutia, ale podľa Danka je viazaná. "Kampaň si neplatila sama," podotkol s tým, že si váži Prezidentský palác a rešpektuje zvolenú prezidentku. "Chcem však od pani prezidentky, aby neslúžila politickým záujmom Progresívneho Slovenska," doplnil.



Danka podľa jeho slov šokovalo aj nedávne vyjadrenie prezidentky, ktorá povedala, že by vstúpila do rokovaní s ĽSNS, ak by táto strana vyhrala parlamentné voľby. "Nemyslím si to, čo povedal premiér, že by bola povinná poveriť zostavením vlády Mariana Kotlebu, ak by vyhral voľby, pretože také ustanovenie v zákone neexistuje," povedal Danko, ktorý to vníma ako jej účelové vyjadrenie, pretože Kotleba je politicky izolovaný a bolo potrebné ho legitimizovať. Prezidentku v tejto súvislosti šéf parlamentu vyzval, aby nelegitimizovala Kotlebu a tým nepomáhala PS.



Výrokmi Danka sa mal v utorok zaoberať mandátový a imunitný výbor, pre nedostatok prítomných členov nebol uznášaniaschopný. Podnet na výbor podal Dostál po tom, ako Danko v pléne počas januárovej schôdze vyhlásil, že nemá "dôstojnosť" voči prezidentke. "Budem si ctiť Prezidentský palác, keď bude nezávislý, apolitický a nebude slúžiť feťákom, ako ste vy," povedal vtedy nezaradenému poslancovi Martinovi Poliačikovi.