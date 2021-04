A. Danko: Slovensko by malo dať vakcíny Sputnik V Maďarsku

Bratislava 9. apríla (TASR) - Slovensko by malo dať vakcíny Sputnik V do Maďarska, aby ju mohli používať tam. V piatok to na tlačovej konferencii povedal predseda mimoparlamentnej SNS Andrej Danko.



"Sme povinní túto látku odovzdať do Maďarska. Sme povinní počkať na vyčíslenie sankcií, ktoré nebudú malé. Čaká nás penále a možná náhrada škody," uviedol Danko s tým, že je ochotný s aktuálnymi problémami okolo vakcíny Sputnik V vláde pomôcť.



Matovič mal podľa Danka podpísať kontrakt na jeden milión vakcín, nie na dva milióny. Hovorí tiež, že na Slovensku bola vakcíny skontrolovať ruská strana. Tvrdí, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nemal žiaden nárok a kompetenciu na to, aby skúšal testovanie Sputnika V.



Na adresu ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) povedal, že urobil medzinárodnú hanbu a Rusov uviedol do omylu.