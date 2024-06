A. Danko: SNS a Hlas-SD nie sú pre minimálnu mzdu v konflikte

Bratislava 30. júna (TASR) - Koaličné strany SNS a Hlas-SD nie sú v súvislosti s minimálnou mzdou v konflikte. Vedie sa reálna politická debata. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol podpredseda Národnej rady (NR) SR a líder SNS Andrej Danko.



"(Minister práce, pozn. TASR) Erik Tomáš (Hlas-SD) má dobrý úmysel nastaviť automat v prípade, že sa nedohodnú zamestnanci, zamestnávatelia a vláda. My hovoríme, že neopomínajme dôchodcov. Samozrejme, že je to otázka na debatu. Tu nie je žiaden konflikt," skonštatoval Danko.



Dôležité a potrebné je podľa Danka konsolidovať verejné financie, s návrhom má prísť podľa neho minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Podľa Danka už prebehlo prvé kolo rokovaní. Za prvoradé považuje pozrieť sa na zdaňovanie veľkých prevádzkovateľov sociálnych sietí, rovnako tak obchodných reťazcov a veľkých podnikov.



Opozičný poslanec NR SR Tomáš Valášek (PS) poznamenal, že nemajú problém s pomáhaním najslabším. Pomoc však podľa neho musí byť cielená, lebo financie nie sú neobmedzené, a bez toho, aby sa zadlžovali ďalšie generácie a "rozbíjal sa" štátny rozpočet. S problematikou zdaňovania prevádzkovateľov sociálnych sietí nemajú problém. Otázne podľa neho je, koľko financií by návrhy reálne priniesli. "Sociálnu politiku štátu treba naprávať, ale treba to robiť odborne," myslí si Valášek.



Valášek zároveň kritizoval legislatívny proces pri zmenách v Audiovizuálnom fonde, ktoré schválil parlament. Danko podľa neho tiež priznal, že vláda chce zmenami v RTVS a Audiovizuálnom fonde ovládnuť obsah verejnoprávnych médií. Danko skritizoval podľa svojich vyjadrení spolitizovanú filmovú tvorbu. Podľa neho treba určiť hranice, aby sa nezneužívali štátne peniaze i inštitúcie. V lete avizoval audit v RTVS.



Stále neobsadený post predsedu parlamentu je podľa Danka interná vec koalície, o ktorej sa budú v lete baviť, hoci vnímajú názorové rozdiely. Za dôležitejšie považuje, že funguje vláda i parlament. Podľa Valášeka je absencia predsedu parlamentu hanbou, aj medzinárodnou.



Danko zároveň avizuje prípravu "revolučných opatrení" na podporu športu a cestovného ruchu.