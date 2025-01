A. Danko: Spory v koaličných stranách môže vyriešiť dialóg

Bratislava/Moskva 13. januára (TASR) - Vyriešenie sporov v koaličných stranách Hlas-SD a SNS je otázkou dialógu. To platí, ak príčinou sporov nie je napríklad zámer rozbiť vládu. V pondelok to v Moskve povedal podpredseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko v reakcii na nedeľné vyhlásenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že ak si Hlas-SD a SNS nevyriešia svoje vnútorné spory, budú musieť prísť na rad predčasné voľby alebo zmeny v koaličnej zmluve. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.



"Ja si myslím, že aj v Hlase, aj v SNS tieto problémy budeme riešiť a že ich dokážeme riešiť, ak niekto nemá zlý úmysel, povedzme, cieľ rozbiť vládu," povedal Danko.



Poukázal na to, že napríklad nemá problém s tým, že zmiešaná delegácia poslancov Hlasu a opozičného Progresívneho Slovenska sa chystá na Ukrajinu a delegácia poslancov SNS a strany Smer-SD je zas v Moskve. Podľa Danka je potrebný dialóg ako v zahraničí, tak aj vnútri strán.